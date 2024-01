¡Usa CapCut Online gratis para convertirte en una estrella de TikTok!

Foto: Pixabay

Navegar por TikTok puede causar algo de vértigo cuando vemos los videos de los mejores influencers. ¡Sus efectos visuales y su trabajo de edición son impresionantes! Esos son los mismos influencers contra los que debemos competir para que el algoritmo de TikTok recomiende nuestros videos, y, si queremos llegar a su mismo nivel, tenemos que poner mucha dedicación y pasar horas creando y retocando nuestros contenidos.

Por suerte, ahora cuentas con un editor de video online como CapCut que te pone las cosas mucho más fáciles para hacerlo. Se trata de una plataforma web a la que puedes acceder desde cualquier navegador como Firefox, Safari, Chrome o Edge, y que cuenta con un diseño especialmente orientado a las necesidades de los TikTokers. ¡Por eso CapCut Online hace que sea tan fácil crear contenidos de calidad en una fracción del tiempo!

Esta plataforma funciona 100% en la nube y no cuesta nada

No te preocupes por el precio de CapCut Online, porque esta plataforma es gratis. No tienes que pagar ningún plan de suscripción para poder usarla, y tampoco tienes que comprar ningún software. ¡Del mismo modo que no pagas nada para usar TikTok, tampoco tienes que pagar para usar CapCut Online! Lo único que tienes que hacer es registrarte en su web y empezar a disfrutar con todas las características que vamos a mostrarte enseguida.

En cuanto a la interfaz, tampoco tienes por qué preocuparte. Decíamos que esta plataforma está diseñada para los TikTokers y para los usuarios de cualquier otra red social, así que no se trata de un editor multimedia de corte profesional. Además, cuenta con una interfaz de última generación con la que vas a poder encontrar muy fácilmente las herramientas que estés buscando. ¡Incluso tiene menús emergentes autoexplicativos!

Elimina el fondo mediante IA con CapCut

A diferencia de los antiguos editores de video y fotos de corte manual, CapCut Online tiene toda una serie de herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer complejos procesos de edición con solo un clic. Una de las más impactantes es la que te permite quitar fondo imagen online, porque gracias a esta herramienta vas a poder reemplazar el fondo de tus videos por un fondo plano o dinámico en solo unos segundos.

¡No es necesario que tengas por casa una pantalla verde para hacer esto! La inteligencia artificial de CapCut Online va mucho más allá de los editores antiguos, y es capaz de detectar los elementos principales de los videos sin necesidad de utilizar un sistema de distinción cromático. Por eso este proceso es tan sencillo como simplemente hacer un clic, y en solo unos segundos tendrás un video donde la figura protagonista resaltará mucho más.

Agrega títulos dinámicos

Un fondo de un color plano puede ayudarte para incorporar otros elementos a tus videos y asegurarte de que destaquen como se merecen. Entre estos elementos se encuentran los títulos dinámicos, que tienes a tu disposición en la herramienta de ‘texto’ de la barra lateral izquierda. Estos títulos cuentan con todo tipo de diseños, y se pueden incorporar a tu video muy fácilmente con solo un clic.

La incorporación de los títulos te permite ajustarlos tanto en la línea de tiempo como en el área de edición. Al pulsar sobre ellos podrás ver un menú desplegable que incluye todas las características de ajuste que les corresponden, desde una pequeña pestaña para reescribir el texto, hasta la selección de las tipografías, los colores, la opacidad, o la orientación, dependiendo de la plantilla de texto que hayas elegido.

Juega con los efectos en CapCut

En TikTok tampoco pueden faltar los efectos para crear videos todavía mas atractivos, y por eso CapCut Online cuenta con una impresionante selección de efectos dinámicos. Como en el caso de la herramienta de ‘texto’, los efectos dinámicos se pueden incorporar al área de trabajo simplemente pulsando sobre ellos, de forma que podrás ajustarlos como prefieras en la línea de tiempo y en el video en sí.

Los efectos se pueden buscar siguiendo las categorías propuestas por CapCut Online, pero también se pueden localizar escribiéndolos de forma directa en la barra de búsqueda. Esto te permitirá localizar muy fácilmente los efectos que más te gusten, y, además, esta colección de efectos se actualiza con frecuencia para incorporar efectos juegos con los que sorprender a tu audiencia. ¡En CapCut Online, siempre hay algo nuevo por descubrir!

Agrega música de fondo

Si tienes un TikTok donde te dedicas a cantar o a tocar un instrumento musical, esta opción quizá no te haga demasiada falta, pero definitivamente es una de las características más interesantes que CapCut Online pone disposición de sus usuarios. Se trata de una biblioteca multimedia donde puedes encontrar miles de canciones libres de derechos para incorporarlas a tus videos de TikTok de forma gratuita.

En lugar de estar pagando costosas suscripciones bibliotecas multimedia independientes, con CapCut Online puedes acceder de forma directa a las canciones de fondo para tus videos desde el mismo editor. El proceso solo te tomará unos segundos, y siempre tendrás la garantía de que las canciones estarán disponibles legalmente para cualquier clase de contenido. ¡Además, tienes a tu disposición canciones de todos los estilos!

¡Haz que tu TikTok sea inolvidable gracias a CapCut Online!

Todas las características que acabamos de ver son espectaculares, pero CapCut Online tiene todavía más cosas para ofrecerte. Cuentas también con una IA gratuita para convertir foto en caricatura, una inteligencia artificial de texto a imagen, una IA de imagen a imagen, varias herramientas automáticas para retocar la iluminación o el color de las fotos, e incluso una herramienta para restaurar fotos antiguas en blanco y negro.

¿Y cuánto cuesta este impresionante set de características de edición multimedia? Te lo anticipábamos al comienzo. ¡No cuesta nada! CapCut Online no requiere del pago de ninguna suscripción, y tampoco implica el pago de una compra única. Lo único que hay que hacer para disfrutar de todas estas herramientas de última generación es registrarse en la web de CapCut Online y empezar a usarlas. ¡Nada más fácil!