10 errores que no sabías que cometías a la hora de hacer apuestas online / Foto: Freepik

Las apuestas deportivas online van cada día en aumento, es más, este pasado año han aumentado un 15% respecto al año anterior, con un volumen de negocio de millones de euros.

Con tal volumen de negocio y con tantos usuarios es habitual que haya muchísimos artículos dedicados a las apuestas deportivas, es más, si navegamos un poquito por la red podemos encontrar cientos de artículos, artículos que nos van a dar grandes consejos a la hora de apostar, dando la sensación que vamos a conseguir con ello ganar siempre a la casa de apuestas.

Los 10 grandes errores a la hora de apostar.

Es obvio que está muy bien seguir consejos para intentar ganar, pero nosotros hoy os vamos a contar cuáles son los mayores errores que se suelen cometer a la hora de hacer apuestas deportivas.

Unos errores que nos llevan a tomar malas decisiones con nuestras apuestas y, por tanto, nos llevan a perder nuestro preciado dinero:

Apostar con el corazón : es sin duda uno de los errores más habituales y más típicos, yo soy de un equipo y lo adoro, y al eterno rival, lo odio a muerte, da igual si mi equipo va último y el eterno rival va primero, en mi apuesta no solo pongo que va a ganar mi equipo, es que encima apuesto que va a meterle un 5 – 0, nuestro corazón, nuestras emociones… nos traicionan, una cosa es el deseo, otra la lógica, y en las apuestas, la inmensa mayoría de las veces, si impone la lógica por encima del deseo.

: es sin duda uno de los errores más habituales y más típicos, yo soy de un equipo y lo adoro, y al eterno rival, lo odio a muerte, da igual si mi equipo va último y el eterno rival va primero, en mi apuesta no solo pongo que va a ganar mi equipo, es que encima apuesto que va a meterle un 5 – 0, nuestro corazón, nuestras emociones… nos traicionan, una cosa es el deseo, otra la lógica, y en las apuestas, la inmensa mayoría de las veces, si impone la lógica por encima del deseo. Apostar solo a un tipo de apuesta , meter todo nuestro dinero a un solo tipo de apuesta, es decir, no diversificar las apuestas, no explorar otras opciones, este es otro de los errores habituales que debemos tratar de eliminar.

, meter todo nuestro dinero a un solo tipo de apuesta, es decir, no diversificar las apuestas, no explorar otras opciones, este es otro de los errores habituales que debemos tratar de eliminar. Apostar a deportes que desconocemos, navegamos por la web de nuestra casa de apuestas favorita y vemos que hay una apuesta interesante en un partido de cricket, una partida de snooker, una carrera de caballos… pero ¿sabes cómo se juega a cricket? ¿Has visto alguna vez una partida de snooker? ¿Sabes algo de caballos?, si la respuesta es no, quizás no deberías apostar en esos deportes, básicamente porque los desconoces completamente y aunque te informes de ellos, seguramente no sabrás extraer ni analizar correctamente la información que consigas.

navegamos por la web de nuestra casa de apuestas favorita y vemos que hay una apuesta interesante en un partido de cricket, una partida de snooker, una carrera de caballos… pero ¿sabes cómo se juega a cricket? ¿Has visto alguna vez una partida de snooker? ¿Sabes algo de caballos?, si la respuesta es no, quizás no deberías apostar en esos deportes, básicamente porque los desconoces completamente y aunque te informes de ellos, seguramente no sabrás extraer ni analizar correctamente la información que consigas. No informarse, es el otro gran error que cometen los apostadores, supongamos que has sido listo, y decides apostar en un deporte que conoces bien, bravo por ti, tienes un punto a favor, pero como tú sabes mucho de futbol, baloncesto… pasas de informarte, de estar atento a las noticias, y vas y metes 10 euros en ese Lakers vs Celtics porque Lebron es una máquina… y va y resulta que Lebron lleva 5 partidos de baja porque se torció un tobillo, si te hubieras informado, hubieras visto que a los de Los Ángeles les faltaba su máxima estrella, y si lo hubieras sabido, seguramente hubieras apostado por los arrogantes verdes de Boston.

es el otro gran error que cometen los apostadores, supongamos que has sido listo, y decides apostar en un deporte que conoces bien, bravo por ti, tienes un punto a favor, pero como tú sabes mucho de futbol, baloncesto… pasas de informarte, de estar atento a las noticias, y vas y metes 10 euros en ese Lakers vs Celtics porque Lebron es una máquina… y va y resulta que Lebron lleva 5 partidos de baja porque se torció un tobillo, si te hubieras informado, hubieras visto que a los de Los Ángeles les faltaba su máxima estrella, y si lo hubieras sabido, seguramente hubieras apostado por los arrogantes verdes de Boston. No comprender las probabilidades y las cuotas es otro error habitual, hemos de entender perfectamente el funcionamiento de estas variables, y como afectan a tus posibles ganancias o pérdidas.

es otro error habitual, hemos de entender perfectamente el funcionamiento de estas variables, y como afectan a tus posibles ganancias o pérdidas. Apostar “contento”, este es otro de los errores que cometen muchos apostadores, apostar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, ya que estar bajo la influencia de sustancias altera nuestra capacidad de análisis y de raciocinio, siendo mucho más fácil que tomemos decisiones poco adecuadas.

este es otro de los errores que cometen muchos apostadores, apostar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, ya que estar bajo la influencia de sustancias altera nuestra capacidad de análisis y de raciocinio, siendo mucho más fácil que tomemos decisiones poco adecuadas. Seguir a pies juntillas consejos de los tipsters , el mejor consejo…es no seguir consejos, o mejor dicho, el mejor consejo es ser crítico con los consejos que nos dan los tipsters, está bien seguir a tipsters, pero hemos de aplicar un sentido crítico y no apostar ciegamente porque lo ha dicho tal o cual.

, el mejor consejo…es no seguir consejos, o mejor dicho, el mejor consejo es ser crítico con los consejos que nos dan los tipsters, está bien seguir a tipsters, pero hemos de aplicar un sentido crítico y no apostar ciegamente porque lo ha dicho tal o cual. No saber gestionar nuestro presupuesto , este es uno de los errores más habituales y a la vez, más peligroso, una mala gestión del presupuesto, o directamente no tener un presupuesto nos puede llevar a tener perdidas más que considerables, debemos decidir cuánto vamos a jugar, y sobre todo, respetar esa cantidad, no sirve de nada decir, me pongo de límite 100 eur de presupuesto… si luego acabamos metiendo 200, controlar el presupuesto es vital, y no hacerlo es un error habitual y como hemos dicho peligroso para tu cartera.

, este es uno de los errores más habituales y a la vez, más peligroso, una mala gestión del presupuesto, o directamente no tener un presupuesto nos puede llevar a tener perdidas más que considerables, debemos decidir cuánto vamos a jugar, y sobre todo, respetar esa cantidad, no sirve de nada decir, me pongo de límite 100 eur de presupuesto… si luego acabamos metiendo 200, controlar el presupuesto es vital, y no hacerlo es un error habitual y como hemos dicho peligroso para tu cartera. No estar al día de promociones y bonificaciones : este es otro de los errores más habituales, entramos en nuestra casa de apuestas, nos registramos, y como mucho, nos aprovechamos del bono de bienvenida y poco mas, las casas de apuestas están continuamente haciendo promociones y dando bonificaciones, perder 5 min cuando entramos en la web de nuestra casa de apuestas, y revisar las diferentes promociones y bonos que haya disponibles nos puede dar un plus importante en nuestras apuestas.

: este es otro de los errores más habituales, entramos en nuestra casa de apuestas, nos registramos, y como mucho, nos aprovechamos del bono de bienvenida y poco mas, las casas de apuestas están continuamente haciendo promociones y dando bonificaciones, perder 5 min cuando entramos en la web de nuestra casa de apuestas, y revisar las diferentes promociones y bonos que haya disponibles nos puede dar un plus importante en nuestras apuestas. No conocer las normas de nuestra casa de apuestas, hemos de revisar y entender las políticas de uso de nuestra casa de apuestas, es decir, no revisar los términos y condiciones, ya que es posible que para hacer un retiro de fondos haya algún tipo de plazos, límites o incluso algún tipo de tarifa, es por esta razón que debemos revisar bien los términos y condiciones, para evitarnos futuras sorpresas desagradables

Las apuestas deportivas online son una manera excelente de dar un plus de emoción al deporte, pero ya que nos vamos a jugar una pequeña cantidad de dinero, no cometamos ninguno de estos 10 errores habituales, pero atención, no cometer estos errores no nos va a hacer ganar más apuestas, simplemente va a hacer que nuestra gestión del juego sea mucho mejor, y con una gestión inteligente y buena, nuestras posibilidades de ganar… aumentaran.