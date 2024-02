El regreso del Viejo Oeste: desde el cine hasta los juegos, un éxito que no conoce fronteras

Recientemente, ha surgido una cierta nostalgia por el pasado. Así, lo vintage está recuperando su lugar en la escena, silenciosamente, pero sin retroceder. Como muestra de que los clásicos nunca pasan de moda. Es un hecho que incluso las generaciones más jóvenes están mostrando su aprobación.

Lo vintage gusta a las nuevas generaciones y hoy se presenta en diferentes formas, desde series de televisión hasta juegos y moda. Esto también ocurre con el género western, que tras una época dorada vivida entre finales de los setenta y ochenta, hoy ha vuelto a ser tremendamente popular en diversas formas, con la ayuda de toda la tecnología que lo rodea. El oeste ha vuelto a estar de moda por razones específicas: ante todo, porque hay toda una narrativa detrás que hoy resulta atractiva y está bien dirigida por lógicas de narración cuidadosamente estudiadas y articuladas. No es casualidad que Red Dead Redemption, obra maestra de Rockstar lanzada en 2010 y luego en 2018, sea considerado uno de los títulos más acertados de todos los tiempos. Podemos afirmar que el mundo de los videojuegos ha coronado al western también como un libro por descubrir, en sus fabulosos escenarios y, hoy en día -lamentablemente- anacrónicos, porque han sido borrados precisamente por ese progreso que ha decidido desempolvar el viejo y salvaje Oeste.

“No solo en los videojuegos de consola, sino también en el segmento de las tragamonedas en línea, que es la categoría reina del juego de azar, el género del oeste está ampliamente representado. Títulos como Western Saloon, Wild West Girls, Wild Wild West y Armadillo Goes West gozan de gran popularidad entre los aficionados a este tipo específico de juego en línea.

La razón de esta popularidad se debe a varios factores, como nos explica Natalia Chiaravalloti de TragaperrasWeb, uno de los sitios de referencia en este sector. “En primer lugar, el tema del oeste evoca una sensación de aventura y libertad que resulta muy atractiva para los jugadores. Estas tragamonedas, que forman parte integrante de nuestra base de datos de slots gratis, suelen incluir símbolos y gráficos que remiten a la época de los vaqueros, como pistolas, sombreros de cowboy y paisajes desérticos, lo que crea una experiencia de juego inmersiva y emocionante”. “Además, estos juegos a menudo cuentan con características especiales y rondas de bonificación que mantienen a los jugadores comprometidos y ofrecen la posibilidad de ganar grandes premios, lo que aumenta su atractivo. La combinación de una temática cautivadora, gráficos atractivos y la posibilidad de obtener grandes recompensas hace que las tragamonedas de temática del oeste sean una opción favorita para muchos jugadores en línea”, concluye la experta de TragaperrasWeb.

Sin embargo, el western fue ante todo un género cinematográfico, bien conocido en Italia por el famoso “Spaghetti Western“. Pero además de triunfar en los videojuegos, el género ha llegado al teatro y luego a los cómics. Obras maestras como Tex y Zagor, cómics de Marvel y DC Comics, son hoy considerados imprescindibles en el ámbito del Oeste. La ya mencionada Rockstar ha hecho el resto, con una obra maestra aún considerada inigualable.

La era de los vaqueros, borrados de la historia, no ha terminado en otras dimensiones. Y si miramos atrás en el tiempo, el éxito viene de lejos. Uno de los juegos más famosos de todos es “Call of Juarez“, de 2006, que sigue la historia de un buscador de tesoros en primera persona. Ahí está el punto: la capacidad de los westerns de crear experiencias inmersivas explica plenamente su éxito en todas las formas de entretenimiento actuales. Se crea empatía entre el usuario – ya sea jugador o lector – y el producto que tiene delante. Empatía en un mundo que habla de héroes buenos y malos, solitarios y marginados, bandidos y valientes. Aventuras llenas de adrenalina, acción y suspenso. Es una mezcla increíble que no puede dejar de arraigar en un contexto -el de la sociedad actual- que busca cada vez más emociones fuertes y distintivas.