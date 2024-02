Día Mundial de la Radio: ¿Cuál fue la primera transmisión de la historia?

Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. / X

En el Día Mundial de la Radio recordamos aquel 14 de mayo de 1897, cuando se llevó a cabo la primera transmisión de radio de la historia. ¿El responsable? Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico y Premio Nobel italiano.

¿Quién fue Guillermo Marconi?

Nacido en Bolonia el 25 de abril de 1875, Marconi no fue a la escuela hasta los 12 años; ya que tenía un profesor particular. Sin embargo, gracias a un docente de física, comenzó a interesarse por el magnetismo y la electricidad.

La primera vez que Marconi pensó en la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas fue al leer un artículo del físico Heinrich Rudolph Hertz.

Te podría interesar: ¿Por qué el martes 13 se considera día de mala suerte?

Ahí, se explicaba la posibilidad de que ondas electromagnéticas se propagaran a través del aire mediante un oscilador diseñado por Hertz.

Fue así que Marconi se instaló en una finca y en 1895 construyó un emisor según el modelo creado por Hertz. En consecuencia, comprobó que era posible aumentar la sensibilidad del oscilador y acentuar la potencia para cubrir mayor distancia. Tras varios intentos, consiguió que el transmisor cubriera una distancia de dos kilómetros.

Al no tener buena respuesta del gobierno italiano, Guillermo Marconi se mudó a Inglaterra. Allí lo patentó como Sistema de Telegrafía Inalámbrica y creó una empresa llamada Wireless Telegraph and Signal Company Ltd.

Día Mundial de la Radio: primera transmisión de la historia

De este modo, el 14 de mayo de 1897 Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto a una distancia de 6 kilómetros.

Esto desde el canal de Bristol (Inglaterra) a Penarth, en Gales. En dicho mensaje se puede leer “estás preparado”. Posteriormente, el gobierno italiano solicitó a Marconi que volviera al país para realizar una serie de demostraciones.

Para el otoño de 1899, e invitado por el periódico New York Herald, Marconi viajó a Estados Unidos, donde cubrió la regata internacional America Cup de Sandy Hook, que fue retransmitida a bordo del barco de pasajeros SS Ponce.