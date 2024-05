Eugenio Derbez hace un llamado a votar, esto dijo de Morena

Eugenio Derbez, a través de redes sociales, hizo un llamado a los jóvenes en México para salir a votar el 2 de junio próximo, extendiendo la invitación a todos los mexicanos a seguir confiando en la democracia en el país.

“Según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan. Es absurdo porque este país es el que se les va quedar a ustedes. Tienen que votar para ser escuchados (…) Te pregunto, joven: ¿estás feliz con el México de hoy? ¿Estás feliz con los niveles de violencia y con los niveles de corrupción? ¿Estás feliz de no tener un sistema de salud decente? ¿Estás genuinamente de acuerdo con los pequeños apoyos que te da el gobierno?”, cuestiona el actor en el vídeo.

En su mensaje, el también productor coincidió en que no hay partido que no haya mentido y engañado al pueblo mexicano, reconociendo que no se ha dado el cambio que la gente espera: “No hay un solo partido partido puro con gente nueva, en todos hay gente hay gente otros partidos”.

Eugenio Derbez critica a López Obrador

Incluso destacó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder por el voto de confianza de los mexicanos en Morena, representa a la vieja política al transitar en varios partidos antes de fundar el movimiento de la 4T.

“Yo no creo en los partidos, creo en los candidatos. Entiendo el hartazgo y la apatía. El PRI nos engañó por décadas. Luego nos falló el PAN y estábamos tan desesperados que votamos por el PRI, y nos volvió a fallar. Como todos estábamos hartos, la mitad del país votó por Morena y salieron iguales”.

Pese a la crítica a la administración actual, el actor insistió en un mensaje apartidista en el que puso de ejemplo el terremoto que sacudió a México en 2017, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando los mexicanos se unieron sin importar clases sociales ni ideologías.

“No había Chairos contra Fifís, ni intelectuales contra analfabetas, no había los del PRIAN contra los de Morena… Eramos un sólo México, y ese es el México que quiero volver a ver”.

Reacciones al vídeo de Eugenio Derbez

El vídeo de Eugenio Derbez no tardó en generar reacciones, en medio de la tensión política que se vive en el país en miras de las próximas elecciones. Estas fueron algunas destacadas:

Si bien algunos calificaron de necesario el mensaje del actor, otros criticaron su postura políticia, pues aunque no se declinó por ninguno de los candidatos, muchos consideraron que se trata de un vídeo en favor de la candidata de la oposición.

