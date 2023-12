Boyé, orgullo del pulque en el estado de Querétaro

En Boyé, un pueblo anclado al pie de un peñasco en Cadereyta, Querétaro, se guarda un secreto gastronómico singular, una combinación entre pulque y barbacoa de la que sus habitantes se siente orgullosos y listos para compartir estos sabores con quienes deseen hacerlos suyos.

En un recorrido que este medio realizo, entre magueyes, pulque y barbacoa, hablamos con los productores pulqueros de la región y nos revelaron algunos de los múltiples secretos que guarda la planta del maguey.

“El maguey es una de las plantas más inteligentes que hay en el planeta, cuando está la sequía suelta más líquido que cuando está con más humedad. Cuando siente que no va a llover, ella retiene su desarrollo”, explica Jorge Guerrero, orgullo tlachiquero de Boyé.

Tlachiquero es una palabra de origen náhuatl que significa, literalmente, ‘el que usa el acocote para extraer jugo de maguey’, es decir, el aguamiel con el que se elabora la bebida.

El acocote es el instrumento con el que se extrae el aguamiel del corazón del maguey. Los tlachiqueros raspan al interior del maguey para hacer surgir el aguamiel. Después absorben el líquido para extraerlo y depositarlo en vasijas. Una vez con el aguamiel en su poder, lo llevan a casa en donde elaboran el pulque.

Los tlachiqueros de Boyé, sin embargo, no se consideran especiales, saben que pertenece a una amplia comunidad que elabora pulque.

“Yo de siempre (he hecho pulque). Ha sido nuestro medio de vida aquí. En boyé, un 25 o 30 por ciento de la gente se dedica al pulque y en la región, porque nosotros no consideramos que somos los únicos, estamos rodeados de comunidades pulqueras”, reconoce Alfonso Reséndiz, productor de pulque de la región.

“El maguey es una planta muy bondadosa, nos genera muchos beneficios. Entre ellos, nos genera la penca para hacer la barbacoa y el pulque, porque todo va de la mano. Si no hay Maguey, no hay pulque y no hay barbacoa. Sentimos que es una planta bondadosa y beneficiosa para la comunidad de Boyé y de toda la comunidad que nos rodea”, explica Alfonso Reséndiz.