Muere Colin Burgess, primer baterista de AC/DC

Colin Burgess, miembro original de la banda de hard rock AC/DC a principios de la década de 1970, murió a los 77 años. Así lo confirmó la banda en sus redes sociales.

“Muy triste enterarme del fallecimiento de Colin Burgess”, apunta una publicación sin firmar en la página oficial de Facebook del grupo el viernes por la noche. “Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices, rock en paz, Colin”.

Te podría interesar: Muere la actriz, Rosita Pelayo, a los 64 años de edad

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte del músico. No obstante, cientos de fanáticos lamentaron el deceso del baterista.

El músico fue reclutado en noviembre de 1973 para ayudar a formar la agrupación con Malcolm Young en la guitarra rítmica y su hermano Angus en la guitarra principal, el vocalista Dave Evans y el bajista Larry Van Kriedt.

El conjunto musical despidió a Burgess en febrero de 1974, acusándolo de estar borracho en el escenario. Ante lo cual, argumentó que alguien había puesto alcohol en su bebida.

Previo a AC/DC, el australiano tocó con el grupo de rock The Masters Apprentices; incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica en 1998.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ

— AC/DC (@acdc) December 16, 2023