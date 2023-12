Jonathan Majors, actor de Marvel, culpable de agresión y acoso

La sentencia será dictada hasta el 6 de febrero. / Twitter

Tras varios días de juicio, Jonathan Majors, actor de Marvel, fue declarado culpable de dos de cuatro cargos en el caso penal de agresión y acoso; según información publicada por The Hollywood Reporter.

Este lunes, después de más de cuatro horas de deliberación; el jurado de la corte de Nueva York halló pruebas suficientes para condenar al histrión. Se le declaró culpable de un cargo de agresión imprudente y un cargo no penal de acoso.

No obstante, la sentencia será dictada hasta el 6 de febrero del próximo año.

El juicio que arrancó el 4 de diciembre, se deriva de una disputa doméstica del 25 de marzo que involucró al artista y su exnovia, Grace Jabbari.

Por el cual, los fiscales alegaron que el famoso “no dudó en usar violencia física” contra Jabbari en la disputa. En ese momento, tomó la mano derecha de la mujer y le torció el brazo detrás de la espalda. Luego “le dio un golpe” en la cabeza.

De lado contrario, el abogado de la celebridad reiteró su inocencia durante su argumento final, calificando las acusaciones en su contra de “falsas” y asegurando que su expareja fue la agresora en aquella disputa.

¿Quién es Jonathan Majors?

Jonathan Michael Majors es un actor estadounidense, famoso por protagonizar la película independiente The Last Black Man in San Francisco.

Sin embargo, catapultó aún más su carrera al sumarse a la franquicia de Rocky Balboa en Creed III y al Universo Cinematográfico de Marvel en el papel de Kang el Conquistador. Con el cual, participó en proyectos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y Loki.