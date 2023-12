¿Quién fue Cristina Pacheco y de qué murió? / Foto: Especial

Con el fallecimiento de la escritora y periodista mexicana a los 81 años; recordamos quién fue Cristina Pacheco y de qué murió.

Apenas 20 días después de retirarse de la televisión y la vida pública, la muerte de la presentadora fue confirmada por su hija, Laura Emilia, en Facebook.

“Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre, Cristina Pacheco”, publicó.

El pasado 1 de diciembre, la autora anunció el final del programa de entrevistas Conversando con Cristina Pacheco; así como el de las historias de Ciudad de México Aquí nos tocó vivir; tras décadas de transmisión en televisión pública por Canal Once.

¿Quién fue Cristina Pacheco?

Nacida en San Felipe, Guanajuato, Pacheco estudió Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Inició su carrera en la década de 1960 en los diarios El Popular y Novedades. También participó en el equipo de la Revista de la Universidad de México; donde conoció a José Emilio Pacheco. Ella y el escritor se casaron en 1965; al tiempo que Cristina adoptó el apellido Pacheco.

Como periodista trabajó en medios como El Sol de México y La Jornada; al igual que en estaciones de radio como Radio Fórmula y Canal 13.

A su vez, ganó el Premio Nacional de Periodismo de 1985, el Premio Rosario Castellanos en 2012 y el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022; entre otros.

Como parte de su obra literaria, destacan Para vivir aquí (1983); La última noche del tigre (1987); Amores y desamores (1996); Los trabajos perdidos (1998); Limpios de todo amor (2002); El oro del desierto (2005) y Humo en tus ojos (2010).

Mientras que el programa Aquí nos tocó vivir, uno de los más longevos en la televisión mexicana, comenzó a emitirse en 1978. En él, destacaba la vida y cultura en la capital mexicana con entrevistas a personas comunes.

¿De qué murió Cristina Pacheco?

Hasta el momento todavía no se informa de manera oficial cuál fue la causa de muerte de Cristina Pacheco, sin embargo, el pasado 1 de diciembre ella misma dio a conocer que su retiro de la televisión se debía a que enfrentaba “graves problemas de salud”.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo… por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones” fueron las palabras que dijo Cristina Pacheco en su última aparición en televisión.