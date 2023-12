Silvia Pinal ingresa a terapia intensiva

Foto: Cuarto Oscuro

Durante la noche de este martes se dio a conocer que la actriz mexicana, Silvia Pinal, quien se encontraba hospitalizada desde hace días, fue ingresada a terapia intensiva, según informaron medios especializados.

De acuerdo con los distintos medios, la intérprete de 92 años había ingresado a un hospital del sur de la Ciudad de México desde el pasado 21 de diciembre.

“Empezó a no responder, doña Silvia Pinal se empezó a poner morada, no respiraba. Se la llevaron a un hospital del sur de la Ciudad de México, y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya”, señalaron.

Debido a ello, la actriz pasó Nochebuena y navidad en el hospital, pues primero había ingresado debido a un problema respiratorio agravado con el clima, derivado de un resfriado.

Asimismo, señaló que, hasta el momento, no se ha dado más información sobre el estado de salud de Silvia Pinal, sin embargo, se verificó que se encuentra fuera de peligro, aunque aún en terapia intensiva.