León Larregui recibe presunta golpiza en París; ‘me humillaron’

El cantante borró las publicaciones a los pocos minutos. / Cuartoscuro

Este jueves, León Larregui publicó una serie de tuits que borró a los pocos minutos sobre la supuesta agresión de la que fue víctima en París, Francia. Fue así que el cantante se volvió tendencia en X, antes Twitter, y causó precaución a sus seguidores.

Cabe señalar que el compositor ha usado dicha red social en repetidas ocasiones para emitir su opinión sobre cualquier tema. Hace algunos meses, desató la polémica al escribir lo que opinaba sobre otros artistas. Ahí, reveló que no conoce a José Madero y dividió opiniones.

León Larregui publica que lo golpearon

Esta tarde, el vocalista de Zoé realizó una serie de publicaciones en las que afirmaba que lo habían golpeado en París y causó preocupación que estuvieran mal escritas.

“Banda maifa Paris acaban de madrear nos put*s. Rue Mabillon et rue Abillon”, redactó.

De inmediato, el intérprete de Souvenir hizo otros comentarios.

“Tour la clicke mexican ici”; “Osea no hay estoy solo xon ste disceiminacion? ya me golpearon y me humillaron”; “No hay mexican mafia in Paris?”.

Sin embargo, unos minutos después el cantautor se arrepintió y borró todo rastro de la supuesta agresión. Sin embargo, esto quedó en internet y sus fans tomaron captura de lo sucedido.

Asimismo, la situación desató un sinfín de comentarios al respecto, donde algunos usuarios tomaron en serio la situación y comenzaron a indagar al respecto. Mientras que otros aprovecharon la situación para tomar con humor los tuits de León Larregui.