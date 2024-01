Revendedor no logra vender todas las roscas del Costco; culpa a los ‘haters’ de redes

Foto: Excelsior

En redes sociales, un revendedor de roscas de reyes del Costco se hizo viral al confesar que no logró vender todos los postres

En redes sociales se hizo viral un revendedor que compró roscas de reyes por mayoreo en la tienda Costco, para después venderlas, sin embargo, esta vez volvió a ser tendencia, pero por no lograr vender todos los productos.

Mediante su perfil de Tiktok, el revendedor lamentó no haber podido comerciar todos los postres el pasado seis de enero, asegurando que el año pasado si pudo hacer negocio, pero por culpa del hate de las redes sociales no lo logró este 2024.

Identificado como Jesús, aseguró que le quedaban varias roscas de reyes, algo que dijo, le hará perder dinero invertido, al tiempo en que mencionó esto fue por los comentarios negativos en contra de la reventa.

“Gente la neta ya ando bien preocupado, porque la neta ya estamos a seis de enero y el año pasado el cinco de enero ya habíamos vendido todo, la neta si me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar, y pues sí, todavía nos quedan varias, nos quedan muchas y pues si me agüita mucha gente, porque vamos a perder hasta dinero nosotros, pero pues ni modo, así es la vida”, señaló.

Asimismo, el revendedor confesó que no se excedió con los precios de las roscas, desmintiendo que las haya comerciado en 700 o 900 pesos cada una, pues dijo, las vendió en 500 pesos, cuando su precio real en Costco era de 369 pesos.

Con información de Excelsior