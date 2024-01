Hija de Snoop Dogg sufre derrame cerebral, está hospitalizada

Hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, se recupera en el hospital tras sufrir un derrame cerebral; desde sus redes sociales, la cantante de 24 años lamentó haber sufrido este “accidente cerebrovascular grave” a su corta edad.

“Esta mañana tuve un derrame cerebral severo, comencé a llorar cuando me lo dijeron”, escribió en una fotografía donde se aprecia que está recostada en la cama del hospital.

Snoop Dogg’s daughter, Cori Broadus, has suffered a stroke aged 24

Thoughts are with the family. pic.twitter.com/avqYNvpsdE

