Kevin James recrea meme viral después de 25 años (video)

Tras más de 25 años de haberse tomado la fotografía, Kevin James se unió a la tendencia y recreó el meme donde se le ve posando con las manos en los bolsillos. Así sucedió en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Durante una emisión del programa, Kevin James, famoso por aparecer en películas como Héroe del centro comercial, Hitch: especialista en seducción o Son como niños; desató la euforia del público al recrear el meme que se volvió viral hace algunos meses.

En pleno programa, Jimmy Fallon mostró una imagen del actor con las manos en los bolsillos. Esta fue tomada como parte de la serie The King of Queens; misma que protagonizó junto a Leah Remi y el fallecido Jerry Stiller.

Te podría interesar: ¿Qué es ‘Coquette’, tendencia viral en redes sociales?

Ante ello, James recordó la foto que causó furor en redes sociales, tras convertirse en un meme para ejemplificar a personas tímidas en diferentes situaciones.

“Lo recuerdo, y sabes, cuando es tu primer sitcom, tú escuchas a cualquiera. Estás tan feliz de estar ahí. El fotógrafo, que no tenía idea, solo me dijo que hiciera cosas tontas y él estaba como ‘ahora sonríe como si fueras sexi’”, contó.

“‘Ahora, como si estuvieras tímido’ (…) yo tomé esa posición como de ‘¿qué demonios estoy haciendo?’ Y luego dije, ‘bueno, oculta esa (foto)’. Y él dijo, ‘sí, no te preocupes. No regresará’. Ahora, 25 años después resurgió”, reveló el comediante.

Luego del relato de James sobre el origen de la pose, Jimmy Fallon le mostró algunos ejemplos de los memes que han surgido en redes sociales.

Más adelante, ambos realizaron un sketch en el que Kevin James se queda atrapado en dicha pose. No obstante, se vuelve tan viral que contagia a otras personas, obligándolas a repetir la postura.

.@KevinJames explains the story behind the Kevin James meme 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/pE9NP6X1UM

— The Tonight Show (@FallonTonight) January 24, 2024