Netflix planearía aumentar precios en 2024

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix también contemplaría eliminar definitivamente la suscripción básica sin anuncios

Desde el 2022, Netflix ha implementado una serie de medidas controversiales. Una de las más llamativas fue la introducción de una suscripción más económica, pero con anuncios.

No obstante, de acuerdo con The Hollywood Reporter, en este 2024 la plataforma no solo aumentará en los precios de los planes disponibles, también planea eliminar definitivamente la opción de suscripción básica sin anuncios.

¿Netflix aumentará los precios?

Según The Hollywood Reporter, Netflix ha dado a conocer a sus accionistas sobre sus planes de ajustar los precios de las suscripciones a medida que expanden y mejoran sus ofertas.

Greg Peters, codirector de la compañía, señaló que el ajuste de tarifas se realizará ocasionalmente para reflejar mejoras en el servicio. Esto para impulsar la inversión adicional y continuar el crecimiento de la plataforma.

“A medida que invirtamos y mejoremos Netflix, ocasionalmente pediremos a nuestros miembros que paguen un poco más para reflejar esas mejoras, lo que a su vez ayuda a impulsar el volante positivo de la inversión adicional para mejorar aún más y hacer crecer nuestro servicio”, explicó.

Hasta el momento, se desconoce si el ajuste aplicará a Latinoamérica. Por lo tanto, queda esperar la confirmación oficial de la empresa sobre planes de incrementar el costo de las suscripciones o no.

Adiós a la cuenta básica sin anuncios

En contraste, de acuerdo con el mismo medio estadounidense, Netflix planifica eliminar la suscripción básica sin anuncios a nivel mundial, a partir del segundo trimestre de 2024.

Dicha medida surge del éxito registrado en la opción con publicidad, que atrajo a 23 millones de usuarios hacia finales de 2023; ya que es un plan más asequible para los usuarios aunque implique ver “comerciales” dentro de la aplicación.

La compañía llegó a 256 millones de usuarios a nivel mundial para esa misma fecha. Aproximadamente, el 10 por ciento corresponde al plan básico con anuncios, la plataforma busca significativamente aumentar esa porción en el futuro.

Se desconoce si estos planes finalmente se realizarán. Por ende, se espera que la plataforma brinde más información a los consumidores de esta estrategia en caso de concretarse y cuáles serían sus implicaciones en América Latina.