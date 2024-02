Esposa de nominado a los Óscar se lanza desde un hotel

Esposa de Bradley Thomas, productor de la película “Killers of the Flower Moon” (Los asesinos de la luna de las flores), protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese, fue reportada como muerta.

Sin embargo, su fallecimiento ha causado conmoción, pues al parecer Isabelle perdió la vida tras saltar desde la habitación de un hotel.

Reportan muerte de la esposa de Bradley Thomas

En medio de la alegría que le generó las 10 nominaciones al Óscar, a todos los involucrados en la película “Killers of the Flower Moon” (Los asesinos de la luna de las flores); ésta se ha visto empañada.

Pues medios internacionales ha dado a conocer detalles de la muerte de Isabelle Thomas, esposa de Bradley Thomas, uno de los productores de la película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y quien fue reportada como muerta luego de que se indicara que una mujer cayó del balcón de un hotel.

Por su parte, el portal estadounidense TMZ reportó que, la devastadora noticia sobre la muerte de la esposa del productor de la cinta “Killers of the Flower Moon”, ha causado conmoción debido a la forma en la que se suscitó

De acuerdo con el sitio antes citado, Isabel se habría quitado la vida al saltar desde el sexto piso del edificio Angeleno en el área de West en Los Ángeles, este pasado lunes 29 de enero.

Su cuerpo fue encontrado sin vida cuando llegaron los primeros auxilios.

Al parecer, la esposa del creativo no dejó una carta póstuma y, ahora el caso está siendo investigado por la Oficina del Médico Forense como un posible suicidio.

¿De qué murió Isabelle Thomas?

Respecto a la causa de muerte, se determinó que fueron múltiples lesiones traumáticas debido a la caída desde una altura considerable.

Isabelle y Thomas estuvieron casados desde el 2018 y tuvieron dos hijos. La noticia también es sorprendente dado que la pareja fue vista compartiendo momentos el pasado 13 de enero en un evento público.

¿Quién es Bradley Thomas?

Bradley, quien es cofundador de Imperative Entertainment, un estudio especializado en el desarrollo, la producción y la financiación de entretenimento original y del cine, la televisión y los documentales.

También ha sido parte de películas como “There’s Something About Mary”, “Kingpin”, “Shallow Hal”, “All the Money in the World”, “Triangle of Sadness” y “Dumb and Dumber”.