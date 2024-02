Peso Pluma y Nicki Nicole terminan su relación, te decimos por qué

Foto: Redes sociales

Luego de los rumores que apuntaban que la relación entre el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, y la rapera, Nicki Nicole, había terminado, la argentina lo terminó por confirmar este martes a través de sus redes sociales.

En días pasados se viralizaron unas fotos de Nicki y Peso Pluma, en diferentes lugares y acompañados por otras personas; por su parte, la rapera se le vio en un aeropuerto, tomada de la mano con otro sujeto que no ha sido identificado aún, mientras que Peso Pluma fue visto en un casino en las Vegas, tomado de la mano con otra chica.

Todo empezó (por dónde se)

Por este video donde se ve el agarrado de la mano de una chica después del superbowl pic.twitter.com/uJ2U8lfpb5 — ★ (@lovesssof) February 13, 2024

Más tarde, la argentina sorprendería a sus fanáticos luego de que eliminara todas las fotografías de su perfil de Instagram, en las que aparecía junto a Hassan, nombre real del cantante mexicano, ganador de un Grammy.

Tras las especulaciones, Nicki Nicole confirmó la ruptura mediante una publicación en sus redes sociales, en la que aseguró que la relación había llegado a su fin.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

Según apuntó la rosarina, la ruptura se habría provocado a causa de una presunta infidelidad por parte de Peso Pluma, supuestamente, con la mujer con la que se le vio al mexicano en Las Vegas, en los pasados días.

Nicki Nicole compartió con sus seguidores que ella se enteró de la presunta infidelidad por las imágenes que se viralizaron en las redes sociales de su exnovio y la otra chica, agregando que, sin respeto, no se puede tener una relación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, escribió la rapera.