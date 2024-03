Luz del Carmen Santos: ‘La edad no debe ser limitante para alcanzar tus objetivos’

Foto: Braulio Colin

Acercándose al Día Internacional de la Mujer, Luz del Carmen Santos Negrete, una destacada empresaria de Querétaro y fundadora de ‘El Sabor de la Huasteca’, cuenta a AD Querétaro su pasión por las salsas y el sabor auténtico de la región, Luz ha logrado posicionar su empresa en Querétaro con el objetivo de expandirse a nuevos lugares.

A pesar de su edad, ha decidido emprender y anima a todas las mujeres a no limitarse en la creación de una empresa o producto. Habló sobre su inspiradora historia y su mensaje de empoderamiento para todas las mujeres emprendedoras.

“La salsa que vendemos nació de una receta de mi mama, con el tiempo la gente me la pedía, y mi esposo fue quien me dijo que la vendiera y para mi fue una gran sorpresa el impacto que ha tenido, la verdad tuve mucho éxito por que la fortaleza de mi empresa es por aquellas personas que se enamoran del producto”, comentó.

Te podría interesar: Controlan incendio en lote de Qrobús

La emprendedora destacó que en su empresa cuenta con una apertura para todas aquellas mujeres que son madres, pero en especial aquellas que por su edad ya no encuentran trabajo tan fácilmente, destacando que la edad no es un límite para que ellas puedan lograr sus objetivos.

“Es algo absurdo que a veces no te dejen trabajar por la edad, por qué aún tenemos muy buenas capacidades y a veces nos tienen alejadas, eso no debería de ser, entonces me gusta ayudar a las mujeres, son extraordinarias por qué son activas, entusiastas y trato de apoyarlas”, indicó, Luz del Carmen.

Santos Negrete expresó que sus productos se hacen con todos los estándares de calidad adquiriendo su materia prima con productores y productoras queretanas, con las cuales fortalece el campo en el estado.

“Algo que destaca mi salsa es que es sana, sin ningún conservador y que está hecha 100 por ciento en Querétaro y destacó que no es de esas salsas que irrita, es para saborear con un picor medio”, añadió.

La empresaria señaló que en Querétaro se cuentan con los apoyos necesarios del gobierno estatal, municipal y de asociaciones como la del Centro de Competitividad de México (CCMX) que apoyan a las emprendedoras a buscar proyectos y a generar emprendimientos, ya que se les dan recursos y capacitaciones para lograrlo.

“Quiero agradecer a todos esos apoyos que sin ellos no alcanzaríamos como quisiéramos, en el municipio capacitan a las mujeres, en CCMX nos han dado el apoyo para llegar a más tiendas y supermercados y ahora vamos a tratar a llegar a más familias”, explicó.

Finalizó con un mensaje para las queretanas en la que les pidió enamorarse de aquello que les guste hacer y que siempre tengan en claro sus objetivos.

“En México nos ofrecen muchas cosas para poder lograrlo, está en una en alcanzar tus sueños, deben creer en si mismas para llegar más lejos de lo que se imaginan”, mencionó.

Con información de Braulio Colin