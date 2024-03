Muere Eric Carmen, vocalista de Raspberries y compositor de ‘All By Myself’

El compositor murió a los 74 años. / X

Eric Carmen falleció a los 74 años, dejando una trayectoria musical que incluye temas como ‘Go All The Way’ y ‘Hungry Eyes’

Eric Carmen, vocalista de Raspberries, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por un comunicado firmado por su esposa, Amy Carmen.

“Con tremenda tristeza, comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana”, se lee en el documento.

El artista dejó tras de sí una amplia trayectoria musical. Fue autor de grandes éxitos de los 70 y 80 como All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again y Hungry Eyes.

El compositor nacido en Cleveland, Ohio, le provocaba “gran alegría” saber que, por décadas, “su música tocó a muchos y será un legado duradero”, añade el mensaje.

Como vocalista de Raspberries, el mayor éxito obtenido por Carmen fue Go All The Way.

Luego de la separación de la banda, inició su carrera como solista, que lo llevó a ser conocido alrededor del mundo con temas como Hungry Eyes, popularizado en la película Dirty Dancing. Además de la versión que lanzó Celine Dion de All By Myself en 1996.

Hasta el momento, el motivo del fallecimiento de Eric Carmen no ha sido revelado.

“La causa de su muerte no ha sido revelada. Sumiendo su partida en un velo de misterio que solo aumenta el sentimiento de pérdida”, indica el comunicado.