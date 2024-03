Modelo extranjera se queja de los organilleros en México, su agencia la despide

Foto: Excelsior

Una modelo extranjera se volvió viral en las redes sociales en los últimos días, luego de que expresara su rechazo hacia los organilleros, provocando cientos de críticas y que su agencia de modelaje la despidiera.

La modelo estadounidense llamada Breanna Claye, quien vive en la Ciudad de México, publicó a través de historias de Instagram su opinión de los organilleros, a los cuales calificó como “el sonido más molesto en México”.

“Darle dinero a esta gente sólo les dice que está bien la contaminación acústica, por eso nunca les doy. Ni siquiera suenan bien. El sonido #1 más molesto en México y eso que hay muchos, no soporto a esa gente que hace sonar esa caja de música con sonidos horribles”, escribió.

En el mismo mensaje, la modelo se grabó mientras sonaba un organillero, haciendo gestos de molestia hacia ellos, por lo que rápidamente los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticarla.

La molestia de las personas fue tanta que la noticia llegó hasta la agencia de modelaje que la representaba, tomando la decisión de despedirla, pues dijo, no comparte los valores de la empresa.

“En Queta Rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causando por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia hemos decidido no continuar con su representación”, escribieron.

Luego de que se diera a conocer esto, los usuarios aplaudieron la decisión, aunque también cuestionaron la veracidad de ello, asegurando que el comunicado solo fue para evitar ser criticados junto con la modelo.

