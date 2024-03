Ricky Martin sorprende al acudir con sus hijos a estreno de proyecto

Ricky llegó acompañado de sus hijos, Matteo y Valentino, de 15 años, quienes no pasaron por la alfombra roja y entraron al teatro

Ricky Martin está de regreso en la actuación y en la televisión estadounidense con la “realeza” de Hollywood.

El cantante protagoniza la serie de época “Palm Royale”, creada por Abe Sylvia, que se transmitirá por la plataforma Apple TV+, la cual tuvo su premiere en el Teatro Samuel Goldwyn, con parte del elenco de la serie, como Carol Burnett, Kirsten Wiig, Josh Lucas, Allison Janney y Laura Dern.

“Estoy encantado de estar en esta serie porque tuve la oportunidad de ser parte de una historia maravillosa y rodeado de un elenco de ganadores de Óscar”, expresó Ricky en entrevista.

“Hombres y mujeres que me agarraron de la mano y me dijeron: ‘Vamos a entrar al mundo de la comedia, vamos a pasarla bien’, me siento un hombre afortunado”.

Ricky Martin bien acompañado

Ricky llegó acompañado de sus hijos, Matteo y Valentino, de 15 años, quienes no pasaron por la alfombra roja y entraron al teatro para dejar que el cantante conviviera con los invitados y atendiera entrevistas.

Para el cantante, “Palm Royale”, basada en la novela “Mr. and Mrs. American Pie”, de Juliet McDaniel, es su regreso a la televisión después de la serie “El asesinato de Gianni Versace”.

También en los inicios de su carrera en Estados Unidos, actúo en las series “General Hospital” y “Glee”.

En “Palm Royale” es Robert, quien trabaja en un exclusivo club de la alta sociedad de Palm Beach en los años 60.