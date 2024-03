Así fue el primer día del Vive Latino 2024

Belanova durante su presentación en el Vive Latino 2024 / Cuartoscuro

En punto de las 20:05 horas el británico Billy Idol apareció en el escenario Amazon Music para, literal, poner a bailar a todos. Dancing With Myself fue el tema elegido por el músico de 68 años para abrir su presentación, y debut, en la edición 24 del Vive Latino 2024.

“Vamos, México” lanzó al público arrebatándole una ovación unánime de aprobación mientras se movían al ritmo del clásico ochentero.

Ataviado con pantalón y camisa negra abierta, y una chamarra de piel roja que delataba su estilo rockero, Idol no dudó en colocar sus canciones más icónicas una tras otra.

Cradle Of Love, Eyes Without a Face, Mony Mony y Rebel Yell dejaron en claro que el británico, a estas alturas de su carrera, no tiene nada que demostrar, después de más de 45 años en los escenarios puede y hace lo que se le pega la gana.

“Es increíble estar en México, estamos pasando un momento jodidamente bueno aquí”, dijo arrancando la ovación de todos.

A las 21:04 horas, un cielo estrellado con tonos morados y rosas, acompañado de láseres, anunció la llegada de Belanova. La agrupación arrancó por lo alto lanzando sus mejores éxitos uno tras otro, empezando por Me pregunto y seguido de otros como Niño y Tus ojos. Denisse, su vocalista, destacó vestida muy a la moda coquette con crinolina, flores y hasta corona.

“Buenas noches, nosotros somos Belanova”, saludó la cantante. “Si me hubieran dicho hace 10 años que iba a estar aquí no lo hubiera creído, pero aquí estamos gracias a ustedes, así que muchas gracias”, agregó sonriente.

Panteón Rococó

Oé, oé, oé, Panteón, Panteón”. Así fue como el público solicitó al Panteón Rococó que apareciera en el escenario Amazon Music para hacer bailar a toda la banda con su inconfundible ska, después de seis años de no presentarse en este foro.

“¿Están listos?”, preguntó Dr. Shenka, mientras las primeras notas de Arréglame el alma se asomaban en la intro, sólo para estallar en una sola voz entre la gente y la banda.

Con información de Excélsior