​​Inauguran Yamaha Music School en Querétaro

26 academias en todo México. / Fotografía: Armando Vázquez

​Yamaha Music School Querétaro abre sus puertas, haciendo historia como la primera escuela en el estado de la prestigiosa compañía japonesa que se destacara en la creación de instrumentos musicales y aparatos electrónicos, y que ahora amplía sus horizontes tras registrar 26 academias Yamaha en todo México.

Impartiendo cursos de teclado, piano, batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, violín y hasta canto, entre otros instrumentos. La escuela busca impulsar jóvenes talentos de la región, que por ende forma parte de su desarrollo personal.

“Los niños trabajan sus habilidades motrices, sus capacidades creativas y su resilencia, pues no solamente aprenden música”, mencionó Omar Chávez Sánchez, director comercial de Yamaha México. A su vez, aseguró que esta educación se puede apreciar desde los niños en Juniors Music Course, hasta los jóvenes de Popular Music Course.

En rueda de prensa en las instalaciones de Yamaha Music School Querétaro, ubicadas en Boulevard Centro Sur 107 en Colinas del Cimatario, Chávez se acompañó del director de la nueva escuela en el estado, Javier Mojica Amador, quienes respondieron a todas las dudas ante los medios de comunicación.

Yamaha Music School llega a Querétaro

“Una gran ventaja de estudiar en Yamaha, es que cada que hay eventos tenemos a artistas reconocidos, ya que para los alumnos es muy importante tener figuras como estas. Eso ayuda al método pedagógico de la escuela y en todas sus etapas”.

La academia cuenta con una importante ventana de exposición, puesto que sus alumnos participan en concursos y plataformas nacionales, tales como el Festival Internacional Cervantino, donde se presentan ante miles de personas. Este año también competirán en el Junior Original Concert, donde desarrollan sus propias canciones, así como un concurso que se llevará a cabo en Indonesia.

Desde los 4 años pueden formar parte de la escuela y su programa escolar cuenta con garantía de satisfacción, debido a que los maestros son formados periódicamente con seminarios, capacitaciones pedagógicas y formación de conocimientos musicales.

“Las certificaciones internacionales aseguran que sea un método de enseñanza fácil de entender, con resultados progresivos”, coincidieron ambos directivos en la conferencia.

Impulso al talento local

2 mil 500 pesos es el costó de la mensualidad, por dos horas semanales, consiguiendo que el alumno aprenda sobre el artista de su preferencia, exponiendo su talento en foros internacionales.

Además de asistir a clínicas de artistas establecidos en la industria musical, donde encontrarán una retroalimentación a sus inquietudes y experiencias, así como otras bondades basadas en su método pedagógico. Para esta primera generación se espera la inscripción de 300 alumnos.

Tras la rueda de prensa, los asistentes se reunieron en la explanada de la academia, que ya estaba convertida en un íntimo escenario al estilo de los conciertos unplugged, para que el cantante Aleks Syntek ofreciera un showcase.

Durante la exhibición, presentó canciones como Sexo, pudor y lágrimas, Bendito tu corazón e Intocable, entre otros éxitos, que los asistentes corearon y disfrutaron como preámbulo de lo que la escuela pudiera llegar a conseguir con los futuros exponentes de la música.

Con información de Carlos Curiel