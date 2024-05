Juan Solo presentará ‘Malquerido’ en Querétaro

La cita es en el Teatro Metropolitano. / Especial

Tras una corta gira por Europa y retomando en tierras nacionales su ‘Malquerido Tour’, el cantante, compositor y músico mexicano, Juan Solo, nos platicó en entrevista telefónica cómo será el concierto que presentará en el Teatro Metropolitano, el 31 de julio a las 9 de la noche, el cual abandera el material de su nuevo disco.

“Malquerido tiene 10 canciones y es un viaje por la historia de mi vida, en momentos que no tenía composiciones. Estoy muy emocionado porque son temas que están calando en la vida de muchas personas”.

Para este último material, el artista exploró el regional mexicano. Aunque en el pasado ya había tenido experiencias similares con temas como Si volviera a nacer, una ranchera que le dió muchas satisfacciones, en Malquerido se adentro aún más, dándonos cátedra de la versatilidad del ganador del Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, como mejor intérprete en 2012.

“Los que hacemos música tenemos la oportunidad de jugar. La música se trata de experimentar, de probarse haciendo cosas y ahora nos damos la posibilidad de colaborar con otros artistas”.

Juan Solo llega a Querétaro con Malquerido

“Siempre me he considerado un animal del escenario, creo que es lo que mejor sé hacer, siempre me entrego y dejo la piel. Esta es nuestra oportunidad (el concierto), para reconquistarnos a quienes ya nos han visto y para enamorarnos a todos los que vienen por primera vez a un concierto mío”.

Dentro de las canciones de Malquerido, se encuentra el tema Corazones incompletos, el reciente sencillo que promociona y que por supuesto, también incluirá en el repertorio para el Metropolitano.

“Corazones incompletos es un recordatorio de que, sí, cortar es terrible y súper doloroso, pero al final, cuando dejamos pasar el suficiente tiempo, volvemos a florecer y vuelve a crecer el jardín que llevamos en el pecho”.

“Con Corazones incompletos he conectado mucho porque tiene frases que de alguna forma pude arrancar del viento. Fue muy lindo cómo pude llevar a cabo este ejercicio de componer y de dejar este desahogo para poder decirle a la gente que no roguemos por amor”.

En el concierto del 31 de julio, el público podrá disfrutar también de éxitos como Masoquista (en el cual hiciera dueto con Raymix), Ámame (a dueto con Súper Lamas) y todos los temas pop que ya conocemos y que lo caracterizan. “La gente se va a ir del show sin voz de tanto cantar y adolorida de echar baile”.

El concierto lo abrirá la cantante dominicana Karla Breu. Se esperan algunas sorpresas que terminarán por redondear la velada. Los boletos ya se pueden adquirir en eticket, con precios que van desde los 455 pesos, hasta los mil 160 pesos.

