Marilia Monzón lanza ‘Prenderé una velita’, su primer álbum

Incluye 10 temas. / Especial

Marilia Monzón presenta su álbum debut, Prenderé una velita, compuesto por 10 canciones que combinan elementos del pop y del folk de Canarias, junto con influencias de la península ibérica y diversas regiones de Latinoamérica.

Este disco, producido por Juanma Latorre de Vetusta Morla, fue grabado en Gárate Studios en Andoáin, Estudio Uno en Colmenar Viejo, y Estudio Silencio en Madrid. La masterización se llevó a cabo en México por Nacho Sotelo, ganador de un Latin Grammy.

Un homenaje a las mujeres de su vida

Para Monzón, este álbum es más que música. Es un homenaje a las mujeres que han marcado su vida.

Te podría interesar: MBCuatro: El Resurgir del Bolero con ‘El Consentido de Mamá’

“Prenderé una velita es mi primera carta de presentación, es mi primer trabajo discográfico y para mí es como un homenaje para las mujeres de mi vida, como el recuerdo eterno a ellas: mi madre, mi abuela, mis tías, mi hermana. Siempre voy a prender velitas en sinónimo de atraer las cosas buenas, la esperanza y la fe”.

Proceso Creativo y gira de Marilia Monzón

El proceso creativo del álbum fue intencionalmente pausado y reflexivo. “Me tomé el tiempo necesario para crear estas canciones. En la sociedad en la que vivimos, que todo va tan rápido, necesitaba parar un poco, mirar a mi alrededor y crear desde lugares de mucha calma y paciencia”.

“Estuvimos casi dos años y medio componiendo este disco. Eespués de dos años, por fin ha visto la luz”.

La gira de presentación del materiañ comenzó el 22 de febrero en Madrid y ha recorrido urbes como Ciudad de México y Guadalajara en México. Además de otras en Colombia y España.

“Justo terminé la gira por salas y ahora tenemos los festivales. Este viernes me estreno en O Son do Camiño, un festival muy grande en Galicia, y así todo el verano”.

Inicios en la música

Desde pequeña, Marilia Monzón mostró un gran interés por la música, lo que llevó a sus padres a inscribirla en una escuela de música a una edad temprana.

“Estaba todo el rato cantando y mis padres decidieron apuntarme desde muy temprana edad a la escuela de música. La música se empezó a convertir en algo más profesional a partir de los 18 años, cuando me mudé a Madrid desde Canarias”.

Impacto del álbum de Marilia Monzón

Antes de publicar el disco, la cantante tenía curiosidad por ver cómo sus canciones conectarían con el público.

“Me apetecía dejar que las canciones encontraran nuevos lugares donde crecer, ver cómo la gente empatizaba con mis historias. Está siendo un camino muy bonito, he cruzado el charco y he estado por Latinoamérica. Una tierra que me ha inspirado muchísimo durante los últimos año”.

Canción favorita: Tranquilo, mi corazón

Una de las canciones más emotivas del álbum es Tranquilo, mi corazón. “Habla de un momento muy concreto en mi vida, justo cuando estuve en pandemia. Viví una experiencia muy cercana al asunto de la inmigración en Canarias, que es un lugar de paso desde África. Esta canción es un abrazo al corazón de toda esa gente que ha tenido que dejar su casa,”.

Marilia Monzón agradece a México

Marilia también expresa su gratitud hacia México, donde encontró una gran inspiración y un cálido recibimiento.

“México ha sido gran parte de la inspiración en este proceso creativo. La primera vez que estuve ahí me trataron increíblemente bien. Tengo muchas ganas de volver y crear desde México”.

Prenderé una velita está disponible en todas las plataformas digitales. Marilia Monzón continuará su gira durante todo el año, participando en numerosos festivales.

Con información de Michelle Gálvez