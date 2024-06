Danna Paola derrocha talento y sensualidad en Querétaro

Danna recomendó al público mostrarse como son, amar sin ataduras y no hacer caso a las imposiciones de la sociedad

Danna Paola ofreció un concierto al finalizar el encuentro entre los equipos de Los Raptors del Valle de México y Los Caudillos de Chihuahua que se realizó este sábado como parte de la edición 2024 del Tazón México VII que se realizó en el Estadio La Corregidora.

La cantante salió enfundada en un corto vestido de cuero, medias sugerentes y botas altas, todo en color oscuro, interpretando el tema “Mala fama” , acompañada de un séquito de bailarines que como ella, dominaron el escenario poseídos por una gran energía.

Danna recibió muchas ovaciones

La audiencia no paraba de gritarle piropos a la artista, tanto hombres como mujeres, que se congregaron en la cancha y captaron con sus celulares cada movimiento de su ídola, quien siempre se comunicó con la audiencia y mantuvo buena vibra.

“Sola”, “El primer día sin ti”, “Tq y ya” y “Calla tú“ son parte de los éxitos presentación, en un ambiente de luces y entradas apoteósicas por medio de un elevador, por le que aparecía la cantante luego de un cambio de vestuario

En repetidas ocasiones Danna recomendó al público mostrarse como son, amar sin ataduras y no hacer caso a las imposiciones de la sociedad.

Danna lanza mensajes a queretanos

“Si tú tienes un amor al que no le has confesado, creo que el hoy es hoy, si tienes algo por decirlo, dilo, no pierdes nada, uno tiene que sacar lo que trae dentro y decirle a esa persona lo especial que es para ti”, sentenció la joven.

Siguieron canciones como: “Platonik”, “222”, “Aún te quiero“ y “Atari” que el público coreó hondeando las luces de sus celulares para cerrar con el tema “XT4S1S”.

