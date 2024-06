Arrestan a Alfredo Adame por insultar a la mamá de Gustavo Adolfo Infante. Pero a pesar de estar atravesando un momento complicado; éste no perdió la oportunidad de generar polémica, pues se burló de lo que estaba pasando.

Arrestan a Alfredo Adame por insultar a mamá de Gustavo Adolfo

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante sostuvieron una disputa legal por alrededor de cuatro años, esto luego de que el periodista de espectáculos denunciará al también exconductor del programa Hoy, tras lanzar una serie de insultos contra la mamá del también presentador de TV.

Y es debido a esta pelea legal que el también exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo, fue arrestado.

Pero lo curioso es que mediante redes sociales, el propio Alfredo Adame compartió que pasaría seis horas arrestado, cumpliendo una condena que le interpusieron por ofender a un adulto mayor.

“Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el ‘Torito’ en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le mente la madre a un periodistay la juez me puso seis horas de arresto”, explicó el actor entre risas.

Adame habla de su detención

Asimismo, Adame afirmó que su detención se llevaba de manera “voluntaria”, por lo que destacó que en una horas estaría libre nuevamente.

“Ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito, bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al ‘Torito’”, externó el histrión.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante durante la emisión del programa Sale el sol de este viernes 14 de junio, confirmó que el arresto fue por los insultos que hizo Alfredo a su mamá en 2020.

“Lo arrestaron por orden de un Juez de Control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí, las medidas se las impuso un Juez de Control, y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir insultando y lo siguió haciendo, de aquí en adelante seguirán creciendo las penas a este señor”, explicó el periodista en el matutino de Imagen Televisión.