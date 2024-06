Muere Nancy MacKenzie, voz de ‘Marge’ en Los Simpson

Muere Nancy MacKenzie, reconocida por ser la voz de “Marge” en Los Simpson, a los 81 años.

Aunque la causa de su muerte aún no se reveló, fuentes cercanas dicen que ocurrió el 14 de junio; sin embargo, su familia decidió anunciarlo este lunes 17.

Muere actriz de doblaje internacional

La partida de McKenzie conmovió a colegas y seguidores por igual. Claudia Motta, quien interpretó a Bart Simpson, junto a Paty Acevedo, conocida por su papel como Lisa Simpson, y Humberto Vélez, la icónica voz de Homero Simpson, se han unido al duelo expresando sus condolencias a través de redes sociales.

“Con profundo dolor anunciamos a las hijas Simpson (Lisa y Bart) el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy MacKenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, escribió en sus redes sociales Claudia.

Además de Claudia, personalidades del mundo del doblaje y entretenimiento se han despedido de la actriz, como por ejemplo Lalo Garza, Humberto Velez, entre otros.

¿Quién era Nancy McKenzie, voz de Marge en Los Simpson?

Nancy Affleck McKenzie nació el 6 de diciembre de 1942 en Perú, pero fue en México donde consolidó su prolífica carrera artística. Comenzó su trayectoria en las telenovelas y rápidamente se destacó también en el doblaje de voz, el teatro, la televisión y la locución radiofónica.

Con más de 50 años dedicados al entretenimiento, McKenzie dejó una huella imborrable en la industria. Su versatilidad la llevó a interpretar roles tanto en el escenario como frente a las cámaras, y su pasión por el arte la llevó a ser una exbailarina de folklore.

Su historia con ‘Marge’

Inicialmente no quería interpretar a “Marge Simpson” debido a diferencias con el diseño del personaje, finalmente aceptó el desafío que la consagró durante 15 temporadas en la serie animada.

“Cuando observé el peinado tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije: ‘Con mi voz y esa cara no’. Sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, afirmó a medios peruanos en 2023.

Además de su icónico papel como “Marge”, McKenzie prestó su voz a personajes memorables como:

Sailor Galaxia en “Sailor Moon”

Daphne en “Scooby Doo”

Srta. Keane en “Las Chicas Superpoderosas“

“Vivian” en ‘Mujer bonita’

“Winifred Sanderson” en “Hocus Pocus”