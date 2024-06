Corona Capital 2024: Revelan cartel, artistas y fechas del festival

Una de las bandas que llaman la atención es New Order agrupación británica de música electrónica y rock alternativo formada en 1980 en Manchester

Uno de los festivales más esperados por el público mexicano año con año es el festival Corona Capital, que se celebrará como es tradición en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez del 15 al 17 de noviembre de este 2024.

Este jueves se daría a conocer el cartel oficial a las 14:00 horas, pero la banda de rock estadounidense Toto cometió un error en sus horarios y adelantó el cartel en su cuenta oficial de Instagram, por lo que rápidamente comenzaron a circular los nombres en redes sociales.

Corona Capital 2024: Esto se sabe

Para evitar que esto fuese contraproducente Ocesa adelantó el anuncio del cartel, donde confirmaron que lo anunciado por Toto era cierto y Paul McCartney junto a Green Day encabezarán la edición de este año del festival.

Paul McCartney además anunció fechas en solitario el 8 de noviembre en la ciudad de Monterrey y el 12 de noviembre de este mismo año, y se despedirá entonces del país el 17 de noviembre en el Festival Corona Capital donde está anunciado para cerrar la edición de este año.

Otras de las bandas populares es New Order. Es británica, de música electrónica y rock alternativo. Se formó en 1980 en Manchester. El grupo es querido por el público ya que surgió tras la disolución de Joy Division tras la muerte del vocalista Ian Curtis.

Grupos invitados

Los miembros fundadores de New Order son Bernard Sumner (voz y guitarra), Peter Hook (bajo y voz), Stephen Morris (batería), y Gillian Gilbert (teclados y guitarra). Otra de las bandas que se adelantó al anuncio oficial que Empire of The Sun, quienes compartieron en su tiktok un vídeo donde daban a entender que se presentarán en México, ahora con el lanzamiento del cartel también se hace oficial que estarán presentes en el último día de actividades.