Laura G es operada de emergencia; éste es su estado de salud

Laura G, expresentadora del programa matutino, Venga la Alegría, fue operada de emergencia, por lo que sus fans se preocuparon por su estado de salud.

Laura G relató que acudió con su médico de cabecera sospechando que podría estar embarazada de su tercer hijo debido a un retraso en su ciclo menstrual. Sin embargo, el diagnóstico fue completamente diferente y preocupante.

¿De qué operaron a Laura G?

Desde una cama de hospital, la exconductora, explicó en su historia de Instagram que pensó que podría estar embarazada, por lo que decidió visitar a su ginecólogo. Para su sorpresa, el médico le informó que no se trataba de un bebé, sino de un quiste gigante que había crecido. El médico le indicó que no podía dejarla salir sin antes someterla a una intervención quirúrgica.

A la famosa le preocupó que su esposo “estaba en pleno huracán”, en Cancún, “y no podía llegar”. Pero esto no impidió que el procedimiento médico para quitarle los quistes en los ovarios se llevara a cabo “ayer en la mañana”.

Laura G mencionó que en la cirugía descubrieron que “terminaron siendo dos” quistes, “uno a punto de reventar y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”, destacó en su Instagram.

¿Cuál es el estado de salud de Laura G?

Este sábado, Laura G compartió otra historia en Instagram, ahora ya desde su casa, relatando cómo se encuentra tras la operación a la que se sometió.

“En reposo, como me indicaron, viendo películas, con mis queridos, con muchos mensajes muy bonitos, detalles, flores, globos. Hubo algunos que me mandaron que no pusieron tarjeta”, comentó la famosa de 38 años.

