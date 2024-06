Lucy Lara presenta ‘El Poder de Reinventarte’

Comparte a detalle la transformación que vivió. / Fotografía: Arcelia Guadarrama

La imagen de una persona desnuda que permite ver su brillo a través de las heridas es lo que Lucy Lara transmite en “El Poder de Reinventarte”, su quinto y nuevo libro con el que se despide por un momento de la temática de la imagen, para abrirse paso en el mundo del desarrollo personal. Siempre con la misión de ayudar a los lectores a buscar el poder en sí mismos.

Con una sonrisa que ilumina su rostro, la escritora comparte la trayectoria que recorrió para producir este libro que la llevó a una total transformación.

“Este libro rompe completamente con todo. Yo misma soy la que me estoy reinventando y habla de algo que sucedió durante la pandemia”.

A manera de lista, la autora comparte que poco a poco tuvo que afrontar diversos retos. Por ejemplo, quedarse sin trabajo, ver a su hijo partir a otro país, separarse de su pareja y remembrar otras pérdidas que vivió pero que, tal vez, por lo ajetreado de su trabajo no había digerido.

“Dije: ‘¿ahora que soy?’ Si no soy la editora y no soy la mamá, ¿quién soy? Y me vi en la necesidad de echarme un clavado y pensar quién es la persona. No por lo que hace, sino por quién es”.

La resiliencia de Lucy Lara

Así, página a página, Lucy Lara va relatando el camino para enfrentar situaciones como la vergüenza, las frustraciones que genera el perfeccionismo, y en general, los retos que afrontó ante lo que ella llama caídas en la vida.

“Para mí fue un episodio importante, determinante, porque lo que hice fue habitarme por primera vez en muchos años. Tratar de investigar quién vivía ahí. Quién era esa persona y así me he dado cuenta de que hay muchas caídas en la vida, pero que las caídas realmente te pueden fortificar en lugar de que te debiliten”.

‘El Poder de Reinventarte’ es el camino de cicatrices de oro que, a manera de Kintsugi, Lucy labró para salir adelante luego de haber perdido su trabajo como directora editorial de revistas de moda de talla internacional. Un hecho que, conjugado con otros retos, le sacudió el piso y la condujo al camino del desarrollo personal.

“Voy a seguir por ahí porque me parece rico, sustancial y puedo despertar el poder en otras mujeres, porque mi misión en cuanto a imagen está bastante hecha”.

Por lo tanto, señala que tiene la esperanza de que, a través del libro, conferencias y los cursos que, próximamente, tendrá disponibles en línea, pueda compartir con la gente experiencias que sean de apoyo para el crecimiento de quien la lea.

Una total transformación

“Este libro fue muy sanador, muy revelador y donde verdaderamente expuse cosas que espero sirvan para muchas personas. No es solo para mujeres, porque no tiene ningún género en particular. La verdad es que todos tenemos nuestras caídas. Aquí el tema es qué haces con lo que te pasa, porque no eres lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa”.

Y convencida de que vivir para uno mismo es un gran consejo, la escritora enfatiza en decir que es importante trabajar en lo que uno mismo quiere ser sin tratar de agradar a los demás. En paralelo, se dice convencida de que ese es el único secreto para obtener el arrojo y la pasión que se necesitan para lograr los sueños.

“El caso es que, al que le vas a dar cuentas al final de tu vida es a ti mismo. A veces, cuando lo haces por ti, estás contenta contigo misma y es cuando mejor te va; sino no tienes el arrojo y la pasión que necesitas para lograr lo que quieres ser”.

El siguiente paso para Lucy Lara

Actualmente, trabaja ya en su sexta obra. Además, asiste a una capacitación para escritura de novela, género en el que le gustaría incursionar.

Al mismo tiempo, prepara una serie de cursos en línea para ayudar a las personas a detectar el poder de su imagen.

