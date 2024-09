Venecia bajo la nieve: garantía de risas

La comedia cuenta la historia de dos viejos amigos quienes después de muchos años se reencuentran y deciden organizar una cena con sus parejas / Foto: Armando Vázquez

En Grupo AD Comunicaciones tuvimos la visita de las actrices Issabela Camil y María Aura, quienes vinieron a promocionar la presentación en territorio queretano, de la obra teatral Venecia Bajo la Nieve, la cual llegará al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el día 2 de octubre, en punto de las 8 de la noche.

La comedia cuenta la historia de dos viejos amigos quienes después de muchos años se reencuentran y deciden organizar una cena con sus parejas, lo que desata una serie de malentendidos y revelaciones inesperadas que llenan la velada de situaciones cómicas.

Víctor Hugo Martín, Sergio Mayer, Mauricio Castillo y Dobrina Cristeva (estos dos últimos alternando funciones) completan el reparto de la obra que dirige el mismo Mayer, siendo su primera experiencia al frente de un proyecto teatral y que lo reúne con su esposa Issabela.

“Admiro mucho su talento, es muy versátil, es buen productor, buen actor, buen director y rompe con los estigmas de ‘zapatero a tus zapatos’. Me sorprendió como director y lo hizo fantástico”, comentó Issabela sobre la experiencia laboral que se encuentra viviendo actualmente.

Por su parte, María Aura destacó lo satisfactorio que resulta para ella, el realizar comedia y divertir a la gente. “El hacer reír a la gente es difícil, existen muchas reglas y otras que no son reglas y no sé cómo suceden. Hay gente que te hace reír más que otra y no es una regla, aunque estés haciendo exactamente lo mismo, creo que algo pasa con tu energía”.

Los defectos y vicios de los personajes de la obra, son el motor de una comedia que se ha ganado su lugar en cartelera y que como única función en Querétaro, el público no se puede perder, para olvidarse un poco de la cotidianidad y entregarse a la distracción y de paso, abordar el mensaje de la historia que radica en el amor.

“Dos parejas sumamente distintas encuentran regalos de vida que no se esperaban, es muy espontáneo y bonito lo que sucede”, mencionó en su discurso final Issabela, sobre lo que el público va a encontrar el próximo 2 de octubre .

Los boletos ya se pueden encontrar en las taquillas del Auditorio y en la página digital arema.mx, con costos que van desde los 200 pesos hasta los 750 pesos. Para los días 18, 19 y 20 de septiembre, existirá la promoción en la venta de boletos del 3×2.

