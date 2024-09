Las fans mexicanas sorprenden a Niall Horan

Niall Horan, ex integrante de One Direction, tendrá cuatro conciertos en México / Foto: Instagram Niall Horan

La noche del viernes 20 de septiembre, Niall Horan, ex integrante de One Direction, regresó a suelo mexicano para presentar la primera fecha, de las cuatro que tendrá en el país, que forman parte de su tour “The Show: Live On Tour”. La cita fue en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Desde antes de que el concierto iniciara, las y los fans se mostraron emocionados y entre atuendos coquette, ropa de mezclilla y moños para el cabello con el nombre del cantante en letras brillantes, aguardaron que iniciara el concierto. En cuanto las luces se apagaron, gritaron con euforia, sobre todo, cuando Niall Horan apareció en el escenario

“¡Buenas tardes, México!” fue el saludo que el irlandés exclamó antes de abrir con su éxito “Nice To Meet You”. Después de cantar las primeras cuatro canciones se tomó un tiempo para agradecer a sus fans el apoyo que le han dado a su carrera, tanto en su tiempo en One Direction, como en su carrera solista.

En reiteradas ocasiones se mostró sorpendido por lo “ruidosa” que era la audiencia, mencionó que eso era lo que le gustaba de las fans mexicanas y que no esperaba menos. Cada que escuchaba lo fuerte que cantaba el público se mostraba sonriente y asombrado. Incluso, después de cantar “Flicker”, en su set acústico, se conmovió hasta las lágrimas por las ovaciones y dijo “Muchas gracias”

En otro de los momentos en que habló con el público dijo que el recinto iba a necesitar otro techo, porque iba a caerse debido a lo fuerte que cantaban y gritaban. Uno de los momentos más ensordecedores fue cuanto cantó “Stockholm Syndrome”, una canción de su anterior grupo, One Direction.

Finalizó con su primer éxito “Slow Hands” y se despidió en español “Te amo, México. Buenas noches, hasta luego”.

El set list, incluyó canciones de sus tres albumes, como “Heaven”, “Mirrors”, “Small Talk” y “Heartbreak Weather”, entre otros éxitos. Este sábado 21 de septiembre, tendrá su segunda fecha en la Ciudad de México. El 23 de septiembre se presentará en Guadalajara y el 25 lo hará en Monterrey.