Simple Plan nos da la bienvenida a su vida

Los miembros de la agrupación mencionaron estar muy emocionados por regresar a México / Foto: Redes

La banda de rock punk canadiense, Simple Plan, es uno de los principales atractivos para esta edición del festival Pulso GNP que se llevará a cabo este 12 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

En rueda de prensa, los miembros de la agrupación mencionaron estar muy emocionados por regresar a México donde el público siempre los ha recibido con mucho cariño.

“Nuestros ‘fans’ mexicanos son absolutamente increíbles y los queremos mucho, siempre es un placer regresar y disfrutar de la comida, de la cultura y de todo lo que queremos de este país y todo lo que México representa”.

Te podría interesar: Las fans mexicanas sorprenden a Niall Horan

Los canadienses afirman que es muy motivador y estimulante saber que la mayoría de sus admiradores han crecido junto con ellos y que van a sus ‘shows’ a celebrar y a cantar sus canciones y que es más emocionante darse cuenta de que el rock está muy vivo.

”Disfrutamos ver a las nuevas generaciones cantando nuestras canciones, expresándose y ver que los ‘shows’ son cada vez más grandes y con una mayor audiencia de todas las edades a pesar de que algunos de ellos no habían nacido cuando lanzamos nuestro primer álbum”.

Sobre la realización del ‘cover’ de la canción ‘Can you feel the love tonight’ de Elton John, la cual forma parte del ‘soundtrack’ de la película ‘El Rey León’, mencionaron que fue un placer trabajar en colaboración con Disney y llevar esta balada icónica a una nueva versión con todo el estilo rock punk que los caracteriza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

Pierre Bouvier, líder de Simple Plan, recordó que el primer ‘show’ pospandemia lo realizaron en México, donde sus fanáticos los hicieron sentir bienvenidos y fue muy especial para ellos por lo que están muy agradecidos y entusiasmados de seguir vigentes después de más de 20 años y regresar al país que los ha apoyado tanto a lo largo de su trayectoria.

Sobre el ‘line-up’ del festival, aseguraron estar muy contentos de poder compartir el escenario con grandes talentos nacionales e internacionales, incluso, mencionaron que están especialmente entusiasmados por ver la actuación de The Killers, grupo del que dijeron ser admiradores.

Simple Plan afirmó que ser parte de un festival es muy distinto a un ‘show’ individual ya que hay público que ni siquiera los ha escuchado por lo que es un reto para ellos darse a conocer a través de su música.

Agregaron que, aunque el ‘setlist’ es sorpresa, saben que deben incluir las canciones favoritas del público como ‘Perfect’, ‘I’m just a kid’ y, por supuesto, ‘Welcome to my life’.

“Hemos tocado mucho en México pero nos entusiasma mucho ser parte de este festival y de conocer a las demás agrupaciones que se presentarán. Es muy divertido estar junto con otras bandas y descubrir artistas. Poder regresar y ser parte de esto es increíble”.

Sin duda, la banda sigue disfrutando de la energía que sienten al estar sobre un escenario así como de la gente y, en especial, de cada momento de lo que más les gusta hacer que es crear música.

“Va a ser un ‘show’ increíble que no se pueden perder”, finalizaron.

Con información de Gina Fernández