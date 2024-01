8 locales de avenida Zaragoza ya abrieron sus puertas

Juan Carlos Arreguín precisó que tienen hasta esta semana para ocupar los locales. / Fotografía: Armando Vázquez

Ocho de los 74 locales comerciales ubicados bajo el nuevo puente vehicular de avenida Zaragoza y la intersección con 5 de Febrero ya abrieron sus puertas desde el inicio de esta semana.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín, comentó que la apertura de los locales ha sido de manera gradual.

“Algunos se detuvieron por el tema del gas natural, la contratación. Decían que querían tener los ingresos buenos de diciembre-enero para conocer sus contratos”, contó.

Sin embargo, aclaró que los propietarios de estos locales tienen hasta esta semana para ocupar sus espacios, al no haber impedimento para hacerlo.

“Son 74, todos ya cuentan con su licencia, todos pueden ingresar de manera inmediata. ‘¿Por qué no han ingresado?’ Por varias razones: la primera es porque no tienen sus contratos, es la más importante, a algunos les falta contrato de gas. Entonces no pueden hacer sus productos”.

Y es que estos comercios ubicados en avenida Zaragoza se encuentran enfocados a la venta y preparación de comida en el interior de los locales. El funcionario consideró que deben contar con todos los requisitos para la apertura.

“Evidentemente ha habido algún tipo de situación, derivado de la obra, como tal, esas han venido subsanándose y ellos ya están en posibilidad de comentarlo. Tan es así, que nosotros les hemos notificado que la tolerancia de ocupar los espacios en frente, de manera ambulante, ha concluido”, subrayó Arreguín.

