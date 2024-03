Anuncian esterilización de mascotas sin costo en la capital de Querétaro

La campaña será del 11 al 15 de marzo. / Especial

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, mediante la dirección de Protección, Cuidado y Control Animal, organizará una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos en la delegación Felipe Carrillo Puerto, del 11 al 15 de marzo.

El lugar será la explanada de la delegación, donde se recibirán a las mascotas para ejecutar el procedimiento. Para así evitar que más animales terminen en la calle, en situación de abandono, así como para mejorar la vida de los animales.

Las intervenciones estarán limitadas y se ofrecerán en orden de llegada. Solo se permitirá un acompañante por mascota, quien debe ser mayor de edad y presentar identificación oficial con fotografía en original y comprobante de domicilio del municipio de Querétaro. Válido solo para habitantes de la delegación.

Asimismo, las hembras no deben estar en celo, estar gestantes o estar lactando. Los machos deben tener ambos testículos descendidos, no estar enfermos y no haber recibido tratamiento médico previo (15 días). El animal debe estar en ayuno obligatorio de 12 horas de comida y agua, sin tener sobrepeso o bajo peso.

Las mascotas tienen que ser mayores a 4 meses y menores a 7 años de edad.

Cabe señalar que los cuidados posoperatorios son responsabilidad del dueño; por lo que una vez devuelta la mascota, se entrega una hoja con los cuidados tras la cirugía.

Con información de Quadratín Querétaro