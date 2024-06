Delfina Gómez es pionera en proponer una reforma integral en materia de bienestar animal

Como parte de la política en materia de bienestar animal y del compromiso de dar voz a los que no la tienen, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez colocó la primera piedra del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies, a fin de proporcionar un espacio de atención digna y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

“Este proyecto me llena de emoción porque me ha tocado ver como batallan al no tener un techo, comida, o atención médica. Por eso reconozco el trabajo colaborativo y la sensibilidad de nuestras instituciones para brindarles a estos compañeros de vida una segunda oportunidad”, subrayó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.