Asegura AMLO, para 2024 no habrá aumento de impuestos

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que, en términos reales, para el 2024 no habrá aumento de impuestos, ni incrementos al costo de la gasolina y servicio de electricidad.

Desde palacio nacional, durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario tabasqueño comentó que se continuará con el programa anti inflacionario, además, dijo, se pactó con los supermercados para mantener los precios de la canasta básica.

“Es la misma política, no va a haber aumentos de impuestos, en términos reales, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diesel, de la luz. Vamos a continuar con el programa anti inflacionario, ya se restableció el mecanismo que se acordó con las tiendas departamentales, para que se mantengan los precios de la canasta básica, de 24 productos sin aumentos”.

Según explicó López Obrador, con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía se estableció en mil 039 pesos el precio de los productos que conforman la canasta básica, mismos que se mantendrán sin cambio.

“Tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero, como era antes; que no haya aumento de precios, que no haya inflación porque, si no, se afecta el ingreso. Podemos estar aumentando el salario, pero si hay inflación, se pierde poder de compra, poder adquisitivo, que era lo que pasaba antes”, dijo, AMLO.

En el mismo marco, agregó que, en contrasto con gobiernos anteriores, durante la actual administración se ha que incrementar el salario mínimo no provoca inflación, además que ahora los grandes empresarios ya pagan impuestos.

Con información de Excelsior