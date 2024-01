Ernestina Godoy se suma a campaña de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, estuvo acompañada por primera vez de Ernestina Godoy, luego que no fue ratificada como fiscal de Ciudad de México.

Junto a mujeres de todo el país, la candidata aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, “no llegara solamente una mujer a la presidencia sino todas las del país. Mientras que la oposición no está con las, mujeres, solamente está con los negocios”.

“Quiero que se lleven esto en el corazón, las mujeres que están aquí y que nos escuchan en todo México: el que llegue a la Presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas”, afirmó en el Parque Bicentenario, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ernestina se une a campaña

Por su parte, Ernestina Godoy, recibió respaldo con el grito “¡No estás sola!”, puntualizó que sin importar su cargo, siempre estará del lado de la justicia para garantizar que las mujeres vivan una vida de bienestar.

“Para mí no significa una derrota, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y entereza, hemos puesto a las víctimas en el centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción o por explotación”, dijo.

Por último, dijo que se sumará a la lucha por la construcción del “segundo piso de la transformación”.

“Me sumo con entusiasmo a fortalecer esta fuerza progresista, que busca un país y una ciudad segura”, dijo.