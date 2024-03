Feminismo: Qué es y qué tipos existen; así es su evolución

El feminismo es un movimiento mundial que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, pero desde que surgió. Aunque proviene de una sola raíz, han aparecido corrientes con aristas específicas.

Feminismo y su evolución

Aunque pedir igualdad de derechos para las mujeres pueda sonar a cantaleta para algunas personas, lo cierto es que a pesar de constituir más del 50% de la población mundial y el 50% de la mano de obra civil, las mujeres carecemos de puestos de trabajo de alto nivel en la fuerza laboral mundial.

¿En qué empresa o institución laboras? No importa, voltea a tu alrededor y observa cuántas mujeres hay en niveles directivos. ¿Existe paridad con los varones? Si la respuesta es sí, es una situación extraordinaria porque no es lo que predomina. Por eso, la lucha por la equidad no pierde vigencia, aunque los albores del movimiento a nivel mundial se ubican a finales del siglo XVIII y la actividad pública más visible haya sido en los últimos años del siglo XIX.

Tan es así que António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señala que “sólo el 50% de la fuerza laboral femenina trabaja, en comparación al 77% de los hombres. Las mujeres suelen tener empleos informales o precarios y, de media, perciben un salario 23% inferior que su contraparte masculina”.

¿Qué es el feminismo?

El feminismo es la lucha por erradicar las desigualdades entre géneros que se han mantenido a lo largo de la historia, como la discriminación salarial, el acoso sexual y los estereotipos de género. Se ha convertido en un movimiento mundial que abarca todas las culturas y también ha abordado cuestiones como el aborto como parte de la defensa de la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo y su destino.

Para eso propone un cambio en las relaciones sociales, mediante la toma de consciencia, de tal forma que lleve a la liberación de la mujer, ponga fin a la violencia contra ella y su subordinación social. ¿Cómo?, eliminando las jerarquías y desigualdades entre los sexos en todos los ámbitos, en la familia, la educación, la política, el trabajo, etcétera. Lo ideal es pugnar por abrir caminos para romper los techos de cristal, y una vez que se logre, dejar la puerta abierta para las que vienen.

El movimiento también aboga por el empoderamiento de las mujeres. Esto abarca el derecho al voto, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida libre de violencia, la equidad salarial, la representación política y el ejercicio pleno, libre y responsable de la sexualidad.

¿Qué tipos de feminismo existen?

Aunque en resumen se trata de un movimiento contra el sexismo en todos los terrenos, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación, el feminismo no es homogéneo, ya que las mismas posturas políticas e ideológicas que abarcan a la sociedad, se entrecruzan en sus distintas corrientes internas.

Además, a lo largo del tiempo, las perspectivas del feminismo se han multiplicado y diversificado, lo que obliga a hablar de la existencia de feminismos, en plural, y no restringir la variedad de enfoques en una sola categoría. Aquí enumeramos los diferentes tipos de feminismo según sus enfoques, objetivos y estrategias. Algunos de los más conocidos son:

1. Mainstream Feminista

El feminismo mainstream es un movimiento que busca la igualdad de género en todas las áreas de la vida, desde la educación hasta la política. Su objetivo es luchar por los derechos igualitarios para las mujeres, combatir la discriminación sexual, el sexismo y la violencia de género. Esta corriente se ha centrado en conseguir igualdad en el ámbito laboral, así como en la educación, la salud y los derechos de la mujer.

2. Feminismo Liberal

El feminismo liberal se basa en la teoría liberal clásica, que defiende el principio de igualdad de derechos entre los sexos y promueve la libertad individual. El feminismo liberal se enfoca en la igualdad de oportunidades, se opone a la discriminación por sexo y busca la eliminación de todas las leyes que discriminen a las mujeres.

3. Radical

El feminismo radical se enfoca en la desigualdad estructural entre los sexos, poniendo el énfasis en la desigualdad económica, el racismo, la opresión de género y la desigualdad de poder. Esta corriente afirma que la desigualdad de género no es sólo un problema de discriminación, sino que está relacionada con la estructura social y los poderes establecidos.

4. De la Diferencia

El feminismo de la diferencia afirma que la igualdad de género no debe significar que los hombres y las mujeres deban ser tratados de igual manera, sino que se deben reconocer y respetar las diferencias entre los dos sexos. Esta corriente también defiende el respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y la libertad de elección para las mujeres

5. Marxista

El feminismo marxista se basa en los principios de Karl Marx y de la teoría del marxismo. Esta corriente se enfoca en la desigualdad económica entre los sexos y en la explotación de la mujer en el trabajo. Esta corriente cree que la desigualdad de género está relacionada con la estructura económica, y que la emancipación de la mujer debe alcanzarse a través de la lucha de clases.

6. Socialista

El feminismo socialista se centra en los límites de clase, raza y género en la lucha por la igualdad y la justicia social. Esta corriente de pensamiento busca eliminar la opresión de género a través de la lucha sindical y el movimiento

7. Anarquista

El feminismo anarquista se centra en la eliminación de la opresión de género a través de la destrucción de todas las estructuras de poder y la construcción de una sociedad basada en la autonomía individual, la cooperación y el apoyo mutuo.

8. Cultural

El feminismo cultural se centra en la construcción de una cultura que sea inclusiva y que no privilegie a ningún grupo sobre otro. Esta corriente de pensamiento se centra en la creación de una cultura que incorpore la diversidad de género y la interseccionalidad.

9. Separatista

El feminismo separatista es una corriente de pensamiento que se centra en la creación de espacios seguros para las mujeres, donde se puedan reunir y organizarse libremente sin la interferencia de los hombres.

10. Interseccional:

El feminismo interseccional se centra en la interconexión de la opresión de género con la opresión de clase, raza y otras identidades. Esta corriente de pensamiento se centra en la lucha contra todas las formas de opresión simultáneamente.

11. Ecofeminismo

Es una corriente de pensamiento que sostiene que la explotación y la destrucción de la naturaleza están íntimamente relacionadas con la discriminación y la opresión de las mujeres. Esta corriente postula que los problemas ambientales y de género tienen sus raíces en una cultura patriarcal, y que es necesario abordar ambos problemas simultáneamente.

12. Posmoderno

Es una corriente de pensamiento feminista que se centra en la deconstrucción de los conceptos de género construidos socialmente. Esta corriente postula que los conceptos de género son construcciones sociales que evolucionan con el tiempo y que deben ser cuestionados.

13. Transfeminismo

Es una corriente de pensamiento que se centra en la defensa de los derechos de las personas transgénero. Esta corriente postula que las personas transgénero deben ser incluidas en la lucha feminista y que la lucha feminista debe apoyar a las personas transgénero.

14. Feminismo poscolonial

Es una corriente de pensamiento feminista que se centra en la deconstrucción de los conceptos de género y de poder colonial. Esta corriente postula que el colonialismo ha creado una serie de relaciones de poder que afectan a las mujeres y que es necesario abordar estas relaciones a fin de alcanzar la igualdad entre los géneros.

15. Feminismo lésbico

Es una corriente de pensamiento que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres lésbicas. Esta corriente postula que la lucha feminista debe incluir a las mujeres lésbicas y abordar los problemas que estas enfrentan como resultado de la discriminación y la opresión.

16. Ciberfeminismo

El ciberfeminismo es un movimiento que abarca varias corrientes de pensamiento relacionadas con los derechos de las mujeres en la sociedad digital. Estas corrientes abarcan desde el estudio de la representación de las mujeres en la cultura digital hasta la resistencia a los discursos y prácticas sexistas en línea. El ciberfeminismo también se concentra en el empoderamiento de las mujeres al fomentar una presencia en línea más segura y equitativa. Esta filosofía también se relaciona con el activismo social y político en línea.

También se centra en la creación de contenido y herramientas en línea que sean útiles y significativas para las mujeres. El término se originó en la década de 1990, cuando los académicos comenzaron a reflexionar sobre la forma en que la tecnología afectaba a las mujeres.