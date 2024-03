Semana Santa: Estos son los días de vacaciones que se gozarán

La Semana Santa representa un período de significación profunda tanto en el contexto espiritual como en el ámbito de descanso laboral y educativo para la población mexicana.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado el calendario oficial para el ciclo escolar 2023-2024, en el cual se detallan los días específicos asignados como período de descanso para los estudiantes.

Y no solo eso, algunas empresas han comenzado a anunciar los días de descanso para sus trabajadores y puedan participar en las celebraciones de este 2024.

Días de vacaciones por Semana Santa 2024

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para la educación básica en México, el período vacacional de Semana Santa y Pascua se extiende del 25 de marzo al 5 de abril de 2024, abarcando un total de 10 días hábiles.

Eso sí, la SEP ha instado a alumnos y padres de familia a planificar con antelación sus actividades de descanso o esparcimiento, retomando las clases el lunes 8 de abril.

Por su parte, para los trabajadores la situación es distinta. Dado que estos días no son reconocidos oficialmente como feriados, una gran cantidad de trabajadores mexicanos no dispone de estos 10 días de vacaciones. No obstante, es habitual que a varios empleados se les conceda el Jueves y Viernes Santo, permitiéndoles así aprovechar un fin de semana prolongado para descansar. Esto dependerá de las reglas de cada empresa.

Y antes de que te preguntes si te pagarán doble por trabajar ese Jueves y Viernes Santo, la respuesta es no. Al no ser oficial, el día se paga de manera normal.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2024?

La Semana Santa, un período significativo en el calendario litúrgico cristiano, se iniciará este año con el Domingo de Ramos, el 24 de marzo de 2024, extendiéndose hasta el Sábado Santo, el 30 de marzo.

Este intervalo de tiempo es fundamental para la fe cristiana, ya que conmemora los eventos finales de la vida terrenal de Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su resurrección.

Los momentos culminantes de la Semana Santa incluyen el Jueves Santo, que rememora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, y el Viernes Santo, que observa la Pasión de Cristo, marcando el día de su crucifixión y muerte.

Estas jornadas poseen un profundo significado tanto en el aspecto litúrgico como cultural, siendo observadas con profunda solemnidad y respeto en numerosas comunidades a lo largo del país.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha?

Este proceso se encuentra relacionado con la sincronización de los ciclos lunares con el advenimiento de la primavera, diferenciándose significativamente de otras festividades que mantienen fechas más consistentes en el calendario gregoriano.

Fundamental en la determinación de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección. Esta fecha se identifica como el primer domingo posterior a la luna llena que sigue al equinoccio de primavera.

La naturaleza del equinoccio, que puede variar entre el 19 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, introduce una variabilidad en la fecha de la Semana Santa cada año, debido a la órbita elíptica de la Tierra alrededor del sol, que se completa en 365 días y 6 horas.

Este desfase se ajusta cuadrienalmente mediante la adición de un día extra, conocido como año bisiesto.

El período dentro del cual puede celebrarse la Semana Santa abarca desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril.

Este intervalo, producto de la irregularidad de los ciclos lunares que no coinciden exactamente con nuestro calendario mensual, puede hacer que la Semana Santa tenga lugar inmediatamente después del inicio de la primavera o casi un mes después, dependiendo de la alineación de la luna llena con el equinoccio.