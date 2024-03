Eclipse solar 2024: ¿cómo es más seguro observarlo?

Si quieres observar el eclipse solar, toma las siguientes recomendaciones para no dañar tu vista y disfrutar de este evento astronómico

El próximo 8 de abril, en varias partes de México se podrá observar el eclipse solar 2024. Una fecha tan esperada por miles de personas alrededor del mundo, así que si tú también quieres observar este fenómeno astral, debes tener en cuenta cómo puedes observarlo de la manera más segura y sin afectar tu visión.

De acuerdo a expertos, cada que ocurre un evento como este debemos tomar en cuenta que si queremos observarlo no debemos simplemente mirar hacia el cielo, ya que tu visión podría verse afectada con un daño irreversible.

Para ello, existen empresas especializadas en crear lentes para ver el eclipse y sobre todo, que cuentan con la certificación de acuerdo a la norma ISO 12312-2:2015.

¿Con qué puedo observar un eclipse solar?

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Esas dos recomendaciones serían las únicas para poder observar un eclipse solar sin que tu visión se vea afectada.

¿Cómo diferenciar unos lentes certificados de unos falsos?

Si prefieres adquirir unos lentes para poder observar el eclipse solar, una de las formas más rápidas de identificar unos lentes certificados a unos que son falsos, es revisar que estos cuenten con la norma ISO anotada en alguna parte del lente.

Además, un lente certificado va a contener doble filtro, es decir, podrás encontrarlo con filtro plateado por la parte de afuera, y filtro oscuro por dentro. Eso te brinda mayor protección y seguridad para tus ojos.

¿Qué es la ceguera de eclipse solar y cómo afecta a los ojos?

De a cuerdo a Diego Ruiz, egresado del Instituto de oftalmología Conde de Valenciana en la CDMX, define a la ceguera de eclipse como “un padecimiento que afecta a la región central de nuestra visión”. Invariablemente, es consecuencia de “la contemplación directa o indirecta del Sol”, ya sea en condiciones normales, “o más frecuentemente, cuando sucede un eclipse solar”.

Por ello, no es recomendable observar el eclipse solar de manera directa, ni mucho menos, utilizar lentes de sol, o cualquier tipo de “protección”, que no sea certificada y avalada por expertos, ya que la realidad es que no te protege de los daños.

¿Cuánto dura la ceguera por eclipse solar?

De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, las secuelas por mirar este tipo de eventos astronómicos directamente pueden ser vitalicias e irreversibles. Incluso si se observa sin protección durante un corto periodo de tiempo, alerta la institución, los pacientes afectados perciben las consecuencias.

¡Toma precauciones!