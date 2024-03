Eclipse Solar 2024: Dónde y cuándo se podrá ver

Será visible en México, Canadá y más de 10 estados de Estados Unidos. Este fenómeno astronómico comenzará en el océano Pacífico Sur y se desplazará hacia Norteamérica, pasando por ciudades como Mazatlán, Sinaloa, Durango, Torreón y Monclova a partir de las 8:00 a. m. (hora de Miami).

Luego seguirá su camino por Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. Finalmente, por Canadá al sur de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia, para finalizar su recorrido en la costa atlántica de Terranova a las 15:46 p. m. (horario de Miami).

On Monday, April 8, a total solar eclipse will cross North America, and 15 states will experience totality! 🌑 ☀️

See where you can join @NASA and many other organizations in-person and share in our excitement over this viewing opportunity >> https://t.co/Whn0VZTKVc pic.twitter.com/b2764WSCZE

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) March 1, 2024