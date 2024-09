¿Cuál es y cuánto cuesta el reloj que usa AMLO?

El presidente rechazó que su reloj tuviera un precio de más de 100 mil pesos / Foto: Cuartoscuro

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) aprovechó un espacio en conferencia matutina para esclarecer los rumores que se desataron sobre el cuánto cuesta el reloj de muñeca que usa.

El mandatario refirió que en redes sociales se había compartido una publicación que señalaba que el reloj que porta es de una marca con una estimación de más de 100 mil pesos.

“Fijense que me enteré hace una semana, de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa […] Voy a aprovechar para decir que no es de esa marca”, explicó.

Al mismo tiempo, el tabasqueño detalló que, aunque sus características son muy parecidas, no es el mismo reloj, pues, a comparación del estrafalario costo del otro, el suyo no cuesta más de 100 dólares.

¿Cuál es y cuánto cuesta el reloj de AMLO?

López Obrador detalló que su reloj fue un regalo que un amigo le hizo hace seis años y que era de buena calidad, sin embargo, aseguró que no es el mismo con el costo de más de 100 mil pesos que la oposición asegura que es.

Incluso, el presidente apuntó que la marca de lujo ha utilizado su imagen para publicitar dicho accesorio, algo que señaló, fue sin su autorización.

Destacó que el precio real de su reloj es de entre $2000 a $2500 pesos, y no 117 mil pesos, a como se acusaba en un principio.

“Se parece, nada más que este me lo regaló un amigo, pero como hace seis años, ocho años y no falla. Dicen 117 mil pesos, pero este vale como dos mil, dos mil 500 pesos y llevo seis años con él”.

De acuerdo con Google, el reloj que porta AMLO se trata de un Momentum para hombres Atlas 38 Leather, resistente al agua y con una caja ligera de titanio con cristal de zafiro.