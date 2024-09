Miguel Ángel Yunes vs Marko Cortés: las mejores frases del desencuentro

La ruptura entre los panistas Miguel Ángel Yunes Linares y Marko Cortés quedó clara durante la sesión del Senado en donde se acusaron de traición.

La ruptura de la relación entre los panistas Miguel Ángel Yunes Linares y Marko Cortés quedó evidenciada en la sesión del Senado de la República de este 10 de septiembre en donde se discutiría la Reforma al Poder Judicial.

El ex gobernador de Veracruz y padre del senador, ahora con licencia, Miguel Ángel Yunes Márquez, se presentó al Senado a defender a su hijo sobre la presunta postura de votar a favor de la Reforma impulsada por Morena.

En tanto, Marko Cortés, defendió la postura de Acción Nacional de votar en contra de esta Reforma en donde previamente amagó a Yunes Márquez con expulsarlo del partido.

Te dejamos una recopilación de las majores frases de ambos personajes.

Las mejores frases de Miguel Ángel Yunes Linares

“Ni cobarde ni traidor; Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado la cara, y a la familia Yunes nadie nos ha doblado“.

“No Marko, te equivocas radicalmente, nunca nos hemos doblado ni ante el gobierno ni ante nadie“.

“Tu estás cómodamente sentado reclamando una mayoría que tú no lograste… A nosotros nadie nos regaló las senadurías, ni las diputaciones, nos las hemos ganado en la calle luchando durante años contra el gobierno y que quede perfectamente claro: ‘no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal’, a Miguel lo persiguieron“.

“Hemos sido luchadores de la oposición durante muchos años, llevé al pan al gobierno del Estado de Veracruz ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz”.

“Lo más antidemocrático es pretender linchar a un Senador por defender su libertad, Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marko ya lo ha amenazado con la expulsión; no Marko, no eres dueño del Partido Acción Nacional, no puedes expulsar absolutamente a nadie”.

Las mejores cinco frases de Marko Cortés

“El senador Miguel Ángel Núñez Márquez no se presentó a esta cámara de senadores a sesionar por las enormes presiones que ha tenido su familia. Han presionado a uno de sus hermanos que quiere ser diputado local con orden de aprehensión, han abierto investigaciónes contra su madre, contra su padre y contra otro de los hermanos y contra el mismo”.

“Vino, toma protesta y ahora lo amedrentan… ¿Ese es el pacto de impunidad?, pide licencia, auséntate, ¿Es Es el cambio de impunidad si es que hubiera algo que juzgar?.

“Yunes Márquez era un firme liderazgo que combatía el régimen autoritario, nunca se le dobló a Cuitláhuac García a pesar de que la amedrentaron, a pesar de que el secretario de gobierno del anterior gobernador, su padre, Yunes Márquez lo metieron a la cárcel, a pesar de que el fiscal lo metieron a la cárcel; Miguel Ángel Yunes Márquez nunca se dobló, por eso lo hicimos candidato a Senador porque era un ferviente opositor, vaya tristeza, vaya decepción, vaya pena al pueblo de México”.

“A Miguel Márquez, le hago el llamado de corregir, todavía está a tiempo porque todavía no se vota; querido Miguel y compañero, querido Miguel Yunes Márquez, estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la Patria“.

“Recuerdo cuando fuimos al Café de La Parroquia a defender a tu hijo en una rueda de prensa, ahí estuve ante la persecución, a señalar a Cuitláhuac, a señalar a la hoy gobernadora electa… No sé ahora si puedas presentarte en La Parroquia porque tal vez te puedan decir: ‘traidor’, traidor no al pan sino traidor de la Patria”.

