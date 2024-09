Ricardo Anaya vota ‘a favor’ de la reforma a la Guardia Nacional por error

Senador por el PAN, Ricardo Anaya Cortés / Foto: Cuartoscuro

La noche del lunes 23 de septiembre, durante las votaciones del dictamen de la reforma a la Guardia Nacional (GN), el legislador, Ricardo Anaya Cortés, sorprendió tras votar a favor de dicha iniciativa.

Durante la reunión de Comisiones Unidas en Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se discutía la reforma en materia de Guardia Nacional, en el que se aprobó el dictamen tras recibir la mayoría de votos a favor.

Te podría interesar: Andrea Tovar asegura hubo temor para discutir Reforma al Poder Judicial en Querétaro

En la sala, tanto los legisladores panistas como los de Morena, quedaron asombrados luego de escuchar a Anaya Cortés decir “a favor”, cuando se le preguntó su posición sobre la reforma a la GN, sin embargo, no se trató más que de un error, pues pocos segundos después, corrigió su respuesta.

“Senador Ricardo Anaya Cortés”, llamó la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández Mora. “A favor. Perdón. En contra, en contra, en contra. Rectifico. Me estaba distrayendo la gente aquí”, apuntó el panista.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

Pese a la seriedad del tema que se discutía, la respuesta de Ricardo Anaya provocó un breve momento cómico, en el que los demás legisladores no pudieron evitar las risas, incluso, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, bromeó diciendo que el sentido de su voto fue registrado “a favor”.

Para ser feliz, hay que aprender a reírse de uno mismo. 😂😂😂 Aquí les dejo mi intervención completa:https://t.co/0fkUskmneR #GuardiaNacional #AccionNacional pic.twitter.com/QeX1hZ3OAs — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 24, 2024

Ricardo Anaya rechaza tajantemente la reforma a la Guardia Nacional

Tras las risas del peculiar momento, Ricardo Anaya expresó su rechazo a la reforma, pues comparó la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la de sus antecesores, resaltando que este sexenio es el que más homicidios dolosos ha registrado.

“No me opongo por necedad ni por razones ideológicas; el primer motivo por el que me opongo es porque esta estrategia no ha funcionado, y no tendría porque funcionar”, dijo.

Asimismo, explicó las diferencias entre el cuerpo militar y el de policías, apuntando que ambos tienen obligaciones y capacidades diferentes, por lo que reiteró que la afiliación de la GN a la SEDENA no sería una buena estrategia de seguridad.