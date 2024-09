El Marqués pone en marcha transporte gratuito en La Cañada

Los traslados se realizarán en un circuito de La Cañada / Foto: Especial

El Municipio de El Marqués puso a disposición de la población unidades tipo van para que puedan traladarse de forma segura en el círculo vial de La Cañada; este transporte es gratuito y funciona de lunes a viernes.

Las autoridades detallaron que este servicio tiene la finalidad de que las familias del municipio puedan trasladarse de forma segura.

Trayectos y horarios

Pan de Dulce – Socavón

Socavón – Pan de Dulce

Las salidas se realizan cada 20 minutos en tres horarios, de 6:00 am – 9:30 am, de 10:30 am a 3:30 pm y de 5:30 pm a 9:00 pm.

Los traslados inician en el Monumento al Pan de Dulce, que marca la entrada a La Cañada, se ubica en La Cuesta, después recorren Calle Emiliano Zapata Puente y se incorporan a Av. Emiliano Zapata, giran hacia Av. del Ferrocarril y regresan al mismo punto.

Para obtener más información sobre el servicio, la ciudadanía puede comunicarse al 442 238 8400 ext. 1206.

¡́ ̃! Ponemos en marcha las unidades tipo van, para que puedan trasladarse de manera segura y sin costo de ️lunes a viernes en los trayectos: pic.twitter.com/0TOmDAq7I5 — Municipio de El Marqués (@mpio_El_Marques) September 19, 2024

