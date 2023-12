Continúa la entrega de cenas navideñas en el municipio de Querétaro / Foto: Especial

Personal del Municipio de Querétaro acudió a la comunidad de Casablanca en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, para continuar con la entrega de cenas navideñas a familias en situación vulnerable, con el propósito de que puedan ahorrarse una lana en la celebración de estas festividades en compañía de sus seres queridos.

Gloria Suárez García, habitante de la Comunidad Casa Blanca, señaló que la entrega de la cena navideña fue una sorpresa, pues en su caso aún no sabían que iban a cenar en navidad: “la verdad ahorita tengo tiempo que no trabajo y pues no lo esperaba. Si estaba pensando que iba hacer de cenar con mi familia, con mis hijos, con mis nietos y pues esto fue una gran sorpresa para mi” señaló.

Cabe destacar que de las 30 mil cenas navideñas que se entregarán a lo largo de esta semana en las siete delegaciones municipales, más de 5 mil corresponden a comunidades y colonias de la Delegación Santa Rosa Jáuregui.

María Guadalupe Bárcenas Hernández, habitante también de Casablanca, dijo que esta cena navideña es un apoyo a la economía de las familias que más lo necesitan: “es una ayuda muy grande porque en estos tiempos se carece mucho, por lo del COVID muchos quedamos desempleados, entonces si es una gran ayuda para toda la familia”.

Por último, la señora Gracia Suárez Rubio, comentó que esta cena alcanzará perfectamente para los 5 integrantes de la familia, incluido a su papa que vive con ellos: “es una gran ayuda que nos dan porque como mi papá es de la tercera edad… con esto ya nos hacemos nuestra cena y ya con esto pasamos una navidad muy bien”.

Las cenas navideñas consisten en una bolsa con un “PaviPollo” (pollo de tamaño grande) congelado, un sobre de espagueti y uno de gelatina, con el que se busca brindar un apoyo solidario a las celebraciones de quienes más lo necesitan en esta temporada; su distribución inició este lunes y hasta el viernes 22 de diciembre, abarcando las siete Delegaciones del municipio, donde cada día se entregarán 6 mil cenas de manera simultánea en distintas comunidades y colonias que más lo requieran.