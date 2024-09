CEA anuncia cortes de agua en algunas colonias del municipio de Querétaro

El corte de agua se llevará a cabo por obras de SDUOP / Foto: X CEA

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) en conjunto con la Comisión Estatal de Aguas (CEA), anunciaron que el servicio de agua se verá interrumpido en algunas colonias de la capital de Querétaro debido a que la SDUOP realizará trabajos de interconexión

El servicio de agua potable será interrumpido a partir del miércoles 11 de septiembre y se prevé que este inconveniente dure un lapso de 72 hrs.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

Las colonias del municipio de Querétaro que se verán afectadas son las siguientes:

Los Girasoles

Residencial Fresnos

San Pablo

Villas de San Joaquín

En caso de la que la ciudadanía necesite mayor información puede comunicarse al Contact Center (que está disponible las 24 horas) y al teléfono de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 442 2110066.

Recomendaciones útiles en caso de cortes de agua

Almacena el agua suficiente para el período de corte y úsala solo para necesidades básicas, como higiene personal, limpieza o descarga de inodoros

Prepara un kit de emergencia con: tabletas purificadoras de agua, filtros portátiles y recipientes limpios

Mantén agua en el tanque del inodoro, llénalo con agua antes del corte para poder usarla en caso de emergencia

Reutiliza el agua, por ejemplo, si lavas frutas y verduras, puedes reutilizar el agua para actividades de riego o actividades de limpieza

Recuerda que también es muy importante no desperdiciar agua, ya que es un líquido vital. No almacenes más agua de la necesaria, revisa que tu espacio no tenga alguna fuga y para tus actividades solo usa la indispensable.

Te puede interesar: SSC no ha desalojado bodega de CEA: Vega Ricoy