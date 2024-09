SSC no ha desalojado bodega de CEA: Vega Ricoy

La CEA preparará un proyecto para una nueva sede / Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha desalojado la bodega de la CEA ubicada en Av. Pie de la Cuesta; el convenio de comodato se firmó hace dos años

A dos años de que se firmara el convenio de comodato entre la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC), para la construcción del Rinho. La corporación policial no ha desalojado la bodega que está en Av. Pie de la Cuesta.

El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega Ricoy, informó que si bien no hay prisa en usar el predio, sí es necesario, ya que la corporación de seguridad cuenta con las instalaciones en Paseo 5 de Febrero, en las que antes se albergaba el organismo que Vega Ricoy encabeza.

“El predio ya lo tenemos en comodato. Sin embargo, no se han ido; siguen ahí. La idea es demoler, pero para demoler, hay que desalojarlos. La idea es que entre la parte administrativa (de la CEA), cerca de 600 o 700 personas” expresó Vega Ricoy

Asimismo, el vocal del organismo estatal informó que, como no han aprobado los recursos para la nueva sede de la Comisión Estatal de Aguas, no han solicitado la salida del personal de la SCC de dicha bodega.

“Se vaciarían, y vamos a ver temas de recursos. Hay un anteproyecto, es un proyecto muy ambicioso pero no hemos cuantificado la inversión. Sería un edificio de unos siete mil m2, sería echar para arriba un edificio, que ahorita es una bodega. Pero está sujeto a disponibilidad de recursos”

Por ello, la Oficialía Mayor es quien debe solicitar la disponibilidad de dicha bodega para entregársela a la CEA. “Él (Iovan Hernández) tiene sus tiempos, no lo estamos presionando porque no es una mega urgencia, no estamos presionando. Son temas de oficialía mayor”.

Por lo pronto, seguirán operando en instalaciones arrendadas en Plaza Pabellón Campestre, ubicada en el municipio de Corregidora.